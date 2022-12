Recensione del Protocollo Callisto: il successore spirituale di Dead Space ha dei problemi

Il passo per Il Protocollo Callisto è allettante: i creatori dietro la serie Dead Space di giochi horror di sopravvivenza fantascientifici sarebbero finalmente diventati un successore spirituale di quel franchise, quasi 10 anni nella sua dormienza presso Electronic Arts. Il Protocollo Callisto si baserebbe anche sugli elementi di Dead Space, strisciando attraverso ambienti spaziali freddi e abbandonati ispirati a AlienoÈ Nostromo, che viene cosparso di sangue strappato da Orizzonte degli eventi – con un decennio di esperienza e maturità per, si spera, fare qualcosa di meglio.

Lo sviluppatore Striking Distance Studios ha invece realizzato qualcosa di ampiamente diverso: un successore spirituale di Dead Space con alcune, ma non tutte, le parti migliori di Dead Space. In un certo senso, è un passo indietro.

Il Protocollo Callisto si apre con il camionista spaziale Jacob Lee, interpretato dall’attore Josh Duhamel, che realizza One Last Job. Quella missione, naturalmente, va di lato quando un apparente gruppo terroristico sabota la sua nave da carico, facendolo atterrare sulla seconda luna più grande di Giove, Callisto. Jacob e il sabotatore della sua nave, Dani Nakamura (interpretato da I ragazzi‘ Karen Fukuhara), si ritrovano gettati nella prigione di ferro nero della luna. Il disastro raddoppia quando Jacob si sveglia e si ritrova equipaggiato con un impianto invasivo chiamato CORE, nel bel mezzo di un’epidemia catastrofica e circondato da mostri mutanti che scatenano il caos. Jacob, armato solo di un bastone stordente, combatte per sfuggire alla sua ingiusta e inspiegabile prigionia.

Dove Dead Space si concentrava su sparatorie ad alta tensione e sul taglio tattico di arti da grottesche simili a zombi, Il Protocollo Callisto mette al centro del suo combattimento attacchi corpo a corpo ricchi di azione. I mostri del gioco colpiscono Jacob con i fienili, che può schivare sporgendosi a sinistra oa destra. È una meccanica non dissimile da quella di Nintendo Punch Out!!, dove Jacob può oscillare e tessere finché non riesce a trovare un’apertura per trascinare il suo aggressore in un pasticcio sanguinante. Successivamente, Jacob ottiene l’accesso a pistole, fucili e fucili, che diventano complementari al combattimento corpo a corpo, non sostituti all’ingrosso. Ottiene anche poteri Jedi, grazie al GRP alimentato a batteria, un guanto che può afferrare e lanciare oggetti, inclusi i mostri stessi.

All’inizio, il combattimento può sembrare frustrante. Il movimento goffo di Jacob conferisce a tutto un aspetto lento e incoerente e sapere quando schivare, o anche quando sei stato colpito da un attacco, può non essere chiaro. Capire i tempi del gioco – trovare Il Protocollo Callisto‘s groove – richiede tempo. Alla fine, il passaggio tra i controlli corpo a corpo, sparatorie e GRP inizia a fare clic.

Anche in uno scontro uno contro uno, un incontro riuscito potrebbe comportare una serie di schivate, colpi, colpi di pistola chirurgici (sì, anche qui puoi rimuovere gli arti dei nemici) e lanciare telecineticamente un nemico per darti un po’ di spazio. Il GRP occasionalmente consente un’uccisione con un colpo solo, permettendoti di lanciare i nemici in punte o ventagli rotanti, trasformandoli in un grosso spruzzo di sangue. Ma il GRP è una risorsa molto limitata e deve essere usata con parsimonia. Gli incontri successivi cambiano le cose, mettendo Jacob contro robot sentinella che possono ucciderlo all’istante da lontano e mostri accecati in cui le uccisioni furtive con un coltello non sono solo preferite, sono quasi necessarie per avere successo.

Tuttavia, il gioco ha un senso generale di lentezza, una scelta apparentemente intenzionale per dare a Jacob e ai nemici un senso di peso e impatto. Alcuni input, tuttavia, come il cambio rapido delle armi, a volte non sembrano essere registrati, il che è un grosso problema negli incontri difficili. Attivando la “modalità prestazioni” in Il Protocollo CallistoLe impostazioni grafiche di aiutano ad alleviare quella sensazione di pigrizia. Per impostazione predefinita, il gioco utilizza una modalità visiva più cinematografica e graficamente impressionante. Ma il frame rate migliorato e gli input più reattivi offerti dalla modalità prestazioni fanno un’enorme differenza.

Ma anche una volta che ti accontenti di più Il Protocollo Callistoil ritmo, gli scenari di combattimento spesso sembrano non raffinati. I nemici più piccoli compaiono con poco o nessun preavviso, ad esempio, bloccando Jacob in eventi rapidi che schiacciano i pulsanti che prosciugano la sua salute. Anche i mostri spuntano direttamente dietro di te, rendendo alcuni incontri decisamente ingiusti. Dead Space ha avuto i suoi momenti di “armadio dei mostri” che hanno regalato spaventi divertenti e meritati – ma gli zombi mutanti che emergono dalle grate nel pavimento fuori dalla tua visuale? Molto meno divertente, in particolare se abbinato al movimento disorientante della telecamera del gioco. Non è niente in confronto a più momenti in cui il gioco ti lancia addosso folle di nemici. Queste sono le parti peggiori di Il Protocollo Callisto, dove ogni tensione guadagnata scatta e si trasforma immediatamente in pura esasperazione. Molteplici picchi di difficoltà hanno spinto il gioco oltre il regno della “sfida divertente” e in quello del “masochismo ingiusto”. Alla fine sono passato alla modalità facile per necessità.

Anche il sistema di checkpoint del gioco è incoerente. Ci sono frequenti checkpoint, per fortuna, ma spesso si verificano pochi secondi dopo una battaglia con un boss, senza tempo per guarire, ricaricare o raggiungere una posizione di sicurezza per ricomporsi.

Sblocchi gli aggiornamenti nel tempo che rendono Jacob leggermente più potente. Nelle stazioni di stampa 3D, puoi spendere i soldi acquisiti da forzieri, cadaveri e vendendo contrabbando per migliorare le armi e il GRP. Ma nessun aggiornamento rende Jacob un dio che uccide i mostri, e i crediti vengono distribuiti abbastanza con parsimonia che sembra impossibile aggiornare e sbloccare tutto in una singola partita. (O, attualmente, in un secondo playthrough, come Il Protocollo Callisto non ha ancora una nuova modalità Game Plus in cui gli aggiornamenti verranno trasferiti. Ciò è dovuto all’inizio del prossimo anno, secondo lo sviluppatore.) Le scelte su quale arma o dispositivo aggiornare possono sembrare difficili: qualche secondo in più di durata della batteria per il GRP vale più di un bastone stordente più potente? Devo far saltare i crediti sul nodo del conteggio delle munizioni aumentato per aprire successivamente l’aumento del danno per i proiettili?

Il Protocollo CallistoLe stazioni di stampa 3D di , gestite dalla United Jupiter Corporation che gestisce Black Iron Prison, possono offrire il mio pezzo preferito di costruzione del mondo / commento in un filato horror fantascientifico altrimenti piuttosto semplice. I manifesti sparsi in tutta la prigione informano gli addetti alla sicurezza che possono spendere i loro cosiddetti Callisto Credits per aggiornare la loro attrezzatura, costringendoli a spendere i propri soldi proprio per le forniture necessarie per proteggersi dai detenuti.

Oltre a ciò, la storia di Il Protocollo Callisto e il disastro di Black Iron viene raccontato principalmente attraverso le interazioni di Jacob con i compagni di prigionia Elias e Dani, così come il guardiano e il suo sadico capitano Ferris. I giocatori possono anche acquisire registrazioni audio da detenuti e guardie, ma a differenza di registri audio simili nei giochi Dead Space, che venivano riprodotti attraverso l’interfaccia utente olografica diegetica dei giochi, Il Protocollo Callisto richiede al giocatore di interrompere ciò che sta facendo e dedicare tutta la sua attenzione all’ascolto di ogni registrazione. Dato che alcune delle registrazioni che ho ascoltato si aggiungevano nominalmente alla storia, hanno iniziato a sembrare inessenziali alla narrativa del gioco. Me ne sono andato soddisfatto, ma non sorpreso, Il Protocollo Callistola storia di.

Dove Il Protocollo Callisto eccelle è nella sua atmosfera e negli ambienti. Il mondo freddo, metallico e industriale del gioco è splendidamente realizzato, dando a Black Iron Prison una sensazione dura, tangibile e pesante. Jacob si fa strada attraverso condotti d’aria, attraverso pozze di fogna e tra macchinari pericolosi che possono distruggere lui (e i nemici) in un istante. Oltre le mura della prigione, i giocatori esploreranno una superficie lunare altrettanto oscura e terrificante, dove saranno battuti da neve e vento. Il Protocollo Callisto presenta un mondo creato in modo impressionante e scrupoloso; è un gioco dall’aspetto costoso, e non solo per il suo talento hollywoodiano. (Oltre a Duhamel e Fukuhara, Striking Distance e l’editore Krafton hanno anche arruolato gli attori Gwendoline Christie e Michael Ironside per un podcast di sei episodi prequel di Il Protocollo Callisto.)

Il Protocollo Callisto è estremamente lineare, con solo poche deviazioni, pochissimi backtracking e quasi nessuna risoluzione di enigmi. L’originale Spazio mortoIl sistema di orientamento olografico di è assente qui, ma ci sono un sacco di frecce e graffiti che fungono da indicazioni letterali per il tuo prossimo obiettivo. In altre parole, il gioco non vuole che tu ti perda, anche se non riesco a immaginare di farlo comunque. Dopo aver completato Il Protocollo Callisto in circa otto ore – senza contare le dozzine di tentativi falliti nella sezione che mi ha costretto a selezionare la modalità facile – non vedo un motivo per tornare al gioco fino a quando Striking Distance non aggiungerà la nuova modalità di gioco plus o contenuti aggiuntivi della storia. Inoltre, il sistema di salvataggio manuale non rende facile tornare ai capitoli precedenti, il che significa che dovrei fare un giro completo per raccogliere tutto ciò che mi sono perso.

Insieme a Il Protocollo Callisto, Striking Distance dimostra che può creare abilmente momenti di tensione e orrore snervanti con una combinazione ben realizzata di immagini, suoni e atmosfera. Lo studio è stato intelligente nel non creare una copia one-to-one di Dead Space, specialmente con l’editore originale Electronic Arts che ora torna al franchise con un remake in scadenza il mese prossimo. Ma ancora: Il Protocollo Callisto avrebbe potuto prendere in prestito qualche lezione in più dalla sua ispirazione spirituale e perfezionare ulteriormente i suoi meccanismi per creare un gioco che funzioni bene quanto sembra.

