Rayman ritorna nel DLC Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Durante Ubisoft Forward 2022 sono state annunciate tre espansioni DLC per l’attesissimo sequel di Mario + Rabbids, Sparks of Hope. Uno dei DLC avrà come protagonista Rayman, l’eroe dell’omonimo franchise di videogiochi. Rayman sarà un nuovo personaggio giocabile e fa parte del terzo DLC, quindi non sarà disponibile all’inizio. Ubisoft Forward non ha rivelato una finestra di rilascio per Ryaman in Sparks of Hope, con solo un teaser con la parte superiore della testa di Rayman tra una fila di Rabbids mostrato all’evento.

Sembra appropriato che Rayman indovini la star di uno spin-off dei Rabbids. I Raving Rabbids erano inizialmente personaggi secondari nei giochi di Rayman prima di passare ai propri giochi. I Rabbids sono diventati così popolari che la loro serie ha portato a un gioco crossover con il franchise di Mario chiamato Mario + Rabbids Kingdom Battle. Il gioco si è rivelato un successo commerciale e di critica, che ha portato al DLC Donkey Kong.