Rappresenta la tua squadra preferita per il Pokémon Splatfest di Splatoon 3 con l’integrazione ufficiale di Twitter

Splatoon 3 sta collaborando con Pokémon Scarlet e Violet per un nuovo crossover Splatfest. L’ultimo Splatfest vede protagonisti i tre nuovi Pokémon iniziali che i giocatori possono scegliere in Scarlet e Violet. Nell’ambito della promozione Splatfest, Nintendo offre un servizio per personalizzare il tuo profilo Twitter ufficiale. Se registri la tua icona Twitter sul sito web Nintendo e ti colleghi al tuo account Nintendo, non appena inizia lo Splatfest, apparirà una cornice esclusiva sull’immagine del tuo profilo su Twitter.

Quando registri il tuo account Twitter, devi selezionare una squadra di supporto. Nel Pokémon Splatfest per Splatoon 3, i giocatori possono supportare una delle tre squadre durante l’evento: Sprigatito, Fuecoco e Quaxly. Quando selezioni una squadra di supporto da collegare al tuo account Twitter, l’immagine del tuo profilo corrisponderà al colore della squadra che stai sostenendo. La tua icona di Twitter sarà verde se sostieni Sprigatito, rossa se sostieni Fuecoco e blu se sostieni Quaxly.

La cornice del tuo profilo cambierà durante il rapporto intermedio di Splatfest, con schizzi di inchiostro a colori diversi sull’immagine del tuo profilo Twitter. Le modifiche all’immagine del tuo profilo Twitter dipendono dalla situazione della tua squadra durante lo Splatfest. Se la tua squadra sta andando bene, avrai meno inchiostro sulla tua icona.

Il tuo frame Splatfest dovrebbe scomparire alle 9:00 del 14 novembre. Se desideri modificare l’icona dopo la registrazione, dovrai annullare la registrazione e registrarti nuovamente dopo aver cambiato l’icona.

[Splatoon 3] Nintendo offre un servizio che ti consente di personalizzare l’icona del tuo profilo Twitter per rappresentare la tua squadra Splatfest. Inoltre cambierà automaticamente a seconda di chi è in testa all’intervallo. Dai un’occhiata 👇https://t.co/UIdzw0nASJ — OatmealDome (@OatmealDome) 10 novembre 2022

Nintendo sta promuovendo in modo aggressivo Splatoon x Scarlet e Violet Splatfest. Oltre al servizio di frame Splafest di Twitter, Nintendo offre anche portachiavi Splatoon esclusivi con Sprigatito, Fuecoco e Quaxly. I giocatori possono acquistare questi portachiavi sullo store ufficiale di Nintendo, ma possono acquistarli solo se dispongono di un account My Nintendo e possono utilizzare solo i punti My Nintendo. Da allora i portachiavi sono esauriti.