Rapporti contrastanti sulla controversia sulla retribuzione emergono mentre la controversia sul doppiatore di Bayonetta 3 si intensifica

La contesa ora pubblica tra la doppiatrice originale di Bayonetta Hellena Taylor e Platinum Games mostra pochi segni di interruzione. Hellena Taylor ha accennato alla rottura del suo NDA con Platinum Games mentre annunciava l’indigenza, dichiarando pubblicamente che le era stata offerta una tariffa fissa di $ 4.000 per lavorare sull’intero gioco. La doppiatrice originale, con due titoli Bayonetta al suo attivo finora, ha chiesto il boicottaggio del titolo. Alcuni fan sono diventati aggressivi nei confronti degli sviluppatori di Platinum Games su Twitter, molestando gli sviluppatori e il personale indiscriminatamente.

La nuova doppiatrice selezionata dallo studio, Jennifer Hale, sta ora cercando di placare i disordini che continuano a crescere in un messaggio pubblico su Twitter. Nel messaggio, Jennifer sostiene la retribuzione equa e il trattamento dei colleghi doppiatori, ricordando al contempo ai fan che l’intero gioco è realizzato “da un’intera squadra di persone laboriose e dedicate” e chiede ai fan di mantenere una mente aperta .

Nel frattempo, i rapporti di Platinum Games e della doppiatrice originale Hellena Taylor stanno crescendo in contesa. Fonti che hanno familiarità con i negoziati hanno fornito a Bloomberg la documentazione che mostrava che alla doppiatrice originale era stato offerto un pagamento compreso tra “$ 3k e $ 4k” per sessione, con un minimo di cinque sessioni di registrazione inizialmente programmate. Le fonti di Bloomberg hanno affermato che la doppiatrice originale ha quindi iniziato a negoziare per una “commissione a sei cifre” insieme ai residui, con il risultato che l’accordo è andato in pezzi.

Hellena Taylor ha risposto a Bloomberg in un’e-mail, affermando che la storia di Platinum Games era un’invenzione e che stavano “cercando di salvarsi il culo e il gioco”. Jennifer Hale ha anche ricevuto una forte dose di tossicità basata su Internet dai fan che sono stati alimentati dai video virali originali di Hellena, portandola a criticare la mancanza di pensiero critico insegnato nelle scuole.

I video di Taylor hanno ricevuto più di 9,5 milioni di visualizzazioni su Twitter e hanno portato a un diluvio di richieste da parte di fan ed esperti di boicottare Bayonetta 3. Ma i resoconti e le prove esaminate da Bloomberg chiariscono che quei video non erano l’intera storia — Jason Schreier (@jasonschreier) 18 ottobre 2022

Bloomberg afferma di aver visionato privatamente la documentazione supplementare di Platinum Games, che supporta l’idea che il video di Hellena Taylor non raccontasse l’intera storia. Senza ulteriore documentazione che trapela al pubblico da nessuna delle parti, tuttavia, sembra che il prossimo Bayonetta 3 di Nintendo uscirà il 28 ottobre 2022 sotto una nuvola di polemiche.