Rainbow Six Siege Operation Brutal Swarm rivela l’operatore Grim, una granata EMP a impatto e un nuovo sistema di rinculo

L’annuncio della stagione 3 dell’anno 7 di Rainbow Six Siege è arrivato, rivelando l’operazione Brutal Swarm, insieme all’ultimo operatore, Grim. Oltre a Grim, ci sarà una nuova granata Impact EMP per disabilitare l’equipaggiamento nemico posizionato strategicamente, un nuovo sistema di rinculo per i giocatori su PC e modifiche al rinculo dei giocatori su console.

Grim utilizzerà un Kawan Hive Launcher, in grado di sparare uno sciame di robot d’attacco ronzanti che tracciano la posizione di un nemico per alcuni secondi. I giocatori possono utilizzare questi robot per apprendere informazioni preziose sulla posizione di un nemico o proteggere posizioni importanti prima di andare avanti. Grim è un operatore a tre velocità e una salute che fa uso di un fucile d’assalto Commando 552 o del fucile SGC2B, rendendolo un avversario aggressivo da affrontare a faccia in giù.

La granata Impact EMP è l’ultimo gadget ad entrare nell’arsenale di Rainbow Six Siege. Gli attaccanti possono contrastare le difese elettroniche impostate dai difensori, rendendoli più efficienti nel trovare strade attraverso queste difese. Questo dovrebbe costringere i difensori a pensare due volte a dove depositare il loro equipaggiamento e dare agli attaccanti più libertà nel gestire il loro approccio, piuttosto che spostarsi in un punto di strozzatura.

Infine, Rainbow Six Siege riceverà più modifiche su PC e console al sistema di rinculo generale. I giocatori su PC hanno subito i cambiamenti più significativi, con il rinculo verticale che cambia per adattarsi al livello di potenza dell’arma, il rinculo verticale e orizzontale aumentato durante esplosioni di fuoco sostenute e le mitragliatrici e le armi con caricatori più prominenti hanno un quarto stadio di rinculo. Ci sono stati dei limiti a questi cambiamenti, con le armi che avevano già un forte rinculo che sono rimaste le stesse. Per aiutare con queste modifiche, sono state aggiunte più funzionalità agli accessori delle armi, offrendo ai giocatori una maggiore varietà nel loro equipaggiamento. Inoltre, il rinculo della console è ora separato dal sistema PC, consentendo al team di Rainbow Six Siege di bilanciarli individualmente.

L’operazione Brutal Swarm di Rainbow Six Siege verrà rilasciata il 6 settembre. I giocatori possono testare queste modifiche prima che arrivino sui server di prova a partire dal 22 agosto.