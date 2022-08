Rainbow Six Siege Anno 7 Stagione 3 Rivela l’ora di inizio e le notizie brutali su Swam

Il Assedio di Rainbow Six La rivelazione della stagione 3 dell’anno 7 dovrebbe debuttare durante l’evento eSports R6 Berlin Major, con molte notizie sull’Operazione Brutal Swarm previste.

Le notizie sulla nuova stagione verranno inserite durante le fasi successive dell’evento e i fan dovrebbero sapere se sono in programma modifiche alla tabella di marcia.

A differenza del passato, la stagione 3 dell’anno 7 di questa settimana si svolgerà in una sola volta, il che significa che i fan dovranno solo sintonizzarsi all’ora specifica pianificata da Ubisoft.

Ecco cosa sappiamo finora sulla rivelazione di Rainbow Six Siege di questa settimana e cosa significa per l’operazione Brutal Swarm.

Assedio di Rainbow Six | Trailer del programma di riattivazione della squadra BridTV 10672 Assedio di Rainbow Six | Trailer del programma di riattivazione della squadra https://i.ytimg.com/vi/Co4FBIYdj9E/hqdefault.jpg 1042855 1042855 centro 13872

Rainbow Six Siege Anno 7 Stagione 3 Rivela l’ora di inizio

La rivelazione della stagione 3 dell’anno 7 di Rainbow Six Siege ha un orario di inizio previsto per domenica 21 agosto alle 7:30 PDT / 10:30 EDT / 15:30 BST.

Come al solito, i fan sono stati avvertiti che potrebbero esserci ritardi dovuti alla programmazione del live e che dovrebbero essere preparati per le modifiche dell’ultimo minuto. Ma sulla base delle ultime informazioni condivise da Ubisoft, Operation Brutal Swarm avrà la sua rivelazione completa il 21 agosto.

E per quelli di voi che guardano lo spettacolo su Twitch, durante il panel verrà rilasciato un ciondolo speciale, che sarà riscattabile quando verrà lanciata la stagione 3 dell’anno 7. Nessun programma di lancio prestabilito è stato condiviso per quando l’operazione Brutal Swarm uscirà, ma i fan sperano che arrivi a settembre 2022.

La stagione 3 dell’anno 7 porterà il nuovo operatore, Grim, nel gioco come parte del team di Nighthaven, con un’arma nuova a sua disposizione.

Il Kawan Hive Launcher non ha ricarica, una bassa cadenza di fuoco e la possibilità di essere utilizzato per Intel-Gathering e Area Denial per contrastare i vagabondi, entrare e proteggere gli obiettivi.

Un messaggio di Ubisoft aggiunge: “La capacità del Kawan Hive Launcher di assicurarsi una posizione per un periodo di tempo limitato migliora il gioco cooperativo condividendo i segni rossi con la squadra. I difensori che incontrano questa capacità unica dovranno decidere di combattere con la loro posizione esposta o fuggire e ristrategizzare. Gli attaccanti vorranno prestare particolare attenzione alla posizione di Specialist Mute e al posizionamento del dispositivo: i 5 round del Launcher non contano se vengono neutralizzati. “