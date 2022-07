Questo gioco di collezionismo straordinariamente animato è disponibile gratuitamente

La fine dell’estate si avvicina sempre di più… ma non c’è bisogno di pensarci! Invece, giochiamo a questo gioco da sogno in cui raccogli oggetti che si lavano sulla spiaggia e poi li usi per costruire strumenti musicali.

Abbiamo la spiaggia e altro in Cool WIP, la carrellata di Polygon di clip accattivanti e schermate di lavori in corso. In questa colonna, lo staff di Polygon perlustra Internet alla ricerca dei giochi più interessanti ancora in costruzione per darti un assaggio dei progetti più interessanti e in arrivo.

Questa settimana abbiamo un gioco inquietante in cui ti avventuri nelle profondità più profonde, il menu di gioco più carino che tu abbia mai visto, rampino e un gioco tranquillo in cui puoi fare vento.

Riempi questo fantastico mondo di musica

Risonanza dell’Oceano è un gioco meravigliosamente animato in cui raccogli oggetti che finiscono sulla spiaggia e li usi per costruire strumenti. Creato da Image Labo e Heaviside Creations, il trailer del gioco mostra la sua splendida grafica e la sua palette di colori tenui. Se questo sembra il tipo di gioco pacifico e rilassante a cui vuoi giocare, beh, sei fortunato; è disponibile gratuitamente su Itch.io e Steam ora in inglese.

Sono ossessionato da questo spettrale santuario delle anime

Hauntii è descritto dal suo team come un “gioco sparatutto a doppia levetta lo-fi” in cui giochi nei panni di un fantasma che si avventura nell’eternità. Lo sviluppo del gioco sembra andare avanti, poiché lo sviluppatore Light Return ha pubblicato un video di un personaggio che cammina attraverso un’area che sembra essere un santuario tentacolare. Il gioco ha questo fantastico aspetto bicolore e sono curioso di vedere come si sente un twin-stick rilassato, quindi questo è sicuramente nel mio radar.

Il menu più carino che abbia mai visto

Mi piace guardare tutti i modi in cui gli sviluppatori riescono a inserire il personaggio nei loro giochi. Questo titolo si chiama Salvataggio di Tipston, ed è un gioco cooperativo in cui gestisci un deposito di rottami. Tutto nel gioco è cooperativo, incluso il menu. Lo sviluppatore ha pubblicato una clip che mostrava un giocatore che passava da un menu all’altro mentre gli altri livelli selezionati tra ogni sottomenu. È un concetto adorabile e qualcosa che spero di vedere di più nei giochi poiché gli sviluppatori giocano con la meccanica in modi creativi. Non c’è ancora una data di rilascio, ma per ulteriori informazioni puoi controllare la pagina Steam del gioco.

Imbarco con rampino? Imbarco con rampino

Alcuni sviluppatori si limitano a giocherellare con tutti i tipi di gameplay. Qui vediamo un personaggio che usa una combinazione di sandboard e un colpo di presa per spostarsi. Da quello che vediamo nel video, il rampino sembra super fluido e come un modo divertente per spostarsi. Lo sviluppatore Asarge pubblica tutti i tipi di esperimenti digitali su Twitter, quindi puoi dare un’occhiata a più lavori lì.

Un gioco dall’atmosfera magica e sognante

Alex Dixon pubblica molti video del loro lavoro. Molto di ciò che condividono ha questa sensazione serena e sognante. Le clip precedenti mostrano l’abilità di Dixon nel creare scene tranquille nella foresta, ma sembra che non sia tutto ciò che Dixon ha fatto. Quest’ultima clip conserva l’atmosfera rilassata del loro lavoro precedente, ma mostra un personaggio che interagisce con l’ambiente creando una folata di vento. Puoi vedere altri lavori di Dixon su Twitter.