Questo exploit Pokémon Scarlet e Violet mostra il vero vantaggio (e le conseguenze) del saltare la scuola

Pokémon Scarlet e Violet mandano il personaggio principale in un’accademia, affinando le loro conoscenze in entrambi i campi pratici come la matematica e la lettura, istruendoli anche su importanti conoscenze sui Pokémon. Si dà il caso che andare a scuola sia un importante catalizzatore nella storia principale del gioco, ed è necessario per iniziare i tre percorsi narrativi ramificati. Ma cosa succede se vuoi essere un po’ ribelle e ignorare del tutto la scuola? Nonostante il miglior sforzo del gioco per costringerti all’accademia, è esattamente quello che ha fatto l’utente di Reddit u/GalaxyHunter17.

In un post pubblicato su Reddit, GalaxyHunter17 ha delineato la propria esperienza nello sfruttare il gioco e saltare del tutto la scuola. L’utente è riuscito a uscire dall’area di partenza senza dirigersi verso l’accademia, il che ha causato alcune interessanti interazioni con il gioco. Per cominciare, il sicuro è stato in grado di abbracciare la parete di una scogliera e camminare verso l’Area 4, forzare una battaglia con un Pokémon e abusare di un meccanico che potrebbe far teletrasportare l’allenatore in un luogo diverso per una battaglia.

Con questo problema tecnico, GalaxyHunter17 è stato in grado di catturare quasi 200 Pokémon, accedere alla maggior parte delle posizioni volabili nel gioco e livellare i loro Pokémon a 45. Questo era senza i loro Pokémon di guida o alcuna meccanica della storia. Presumibilmente, quando salti la storia principale, ci sono numerosi bug che si verificano all’interno del gioco. Il ciclo giorno/notte non funziona, le basi del Team Star sono abbandonate e abbandonate e nessuna delle palestre è accessibile. Il post non menzionava come questo exploit interagisse con Titan Battles.

Presumibilmente, una volta che GalaxyHunter17 tornerà all’accademia, potranno proseguire con la stessa storia del solito. Ma come si suol dire, sembra che sia meglio restare a scuola quando sei nel mondo dei Pokémon.