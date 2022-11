Questa settimana la modalità Assalto eroico di Gotham Knights metterà quattro giocatori contro Starro

La modalità Heroic Assault Mode di Gotham Knights è stata annunciata circa un mese fa e, sebbene conoscessimo la premessa di base, abbiamo appena appreso quale cattivo dei fumetti affronteranno i quattro eroi. I fan di La squadra suicida dovrebbe essere felice, poiché l’invasore alieno Starro è il primo nemico della lista.

L’account Twitter di Gotham Knights ha ricordato a tutti che Heroic Assault sarà giocabile a partire dalle 11:00 ET / 8:00 PT di martedì 29 novembre. Ha anche rivelato l’inclusione di Starro. “Uno sfidante delle stelle arriva a Gotham domani”, anticipa il tweet, mostrando l’alieno racchiuso in un cilindro con intorno Robin, Nightwing, Cappuccetto Rosso e Batgirl.

Heroic Assault è diverso dal multiplayer nel gioco principale, anche se coloro che hanno trascorso molto tempo all’interno di Criminal Strongholds dovrebbero sentirsi abbastanza a proprio agio. La nuova modalità porta i nostri quattro eroi all’interno di un’arena di battaglia isolata, dove saliranno per 30 piani pieni di nemici di difficoltà crescente. Sembra che Starro sarà il supercriminale che dovranno affrontare in cima, e sarà interessante vedere come la stella marina aliena si inserirà nella timeline di Arkham.

I fan dei fumetti DC sanno che Starro è stato il primo cattivo mai affrontato dalla Justice League, facendo il suo debutto nel 1960. Più recentemente, è apparso in forma kaiju in La squadra suicida, il film del 2021 diretto da James Gunn. La sua inclusione è molto appropriata qui, considerando che Gunn è ora responsabile dell’Universo DC, che comprenderà film, TV e animazione. Gunn ha anche confermato che anche i futuri videogiochi si collegheranno al DCU.

C’è clamore per l’inclusione di Starro in Heroic Assault, ma come le risposte al tweet mostrano, ci sono ancora alcune lamentele tra la base di giocatori di Gotham Knights. Molti richiedono personaggi aggiuntivi o scambiati, una patch da 60 FPS e altri contenuti. Ciò è in linea con la nostra recensione, in cui abbiamo definito Gotham Knights divertente e affascinante, ma con alcuni notevoli difetti.