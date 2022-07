Quel mistero della “porta della chiesa” di Nier: Automata era una bufala di modding molto ben fatta

Un presunto segreto di Nier: Automata noto come la “porta della chiesa” stava facendo impazzire la comunità del gioco nell’ultimo mese. Brevi clip video su Reddit mostravano un giocatore che entrava in un’area precedentemente sconosciuta attraverso una porta nascosta, scendeva da un lungo pozzo e seguiva un corridoio tortuoso. I giocatori erano sconcertati. Il “segreto finale” del gioco era già stato scoperto, quindi cosa potrebbe essere?

Alcuni pensavano che fosse una parte legittima del gioco in cui un giocatore si era imbattuto, mentre altri l’hanno etichettata come una bufala fin dall’inizio. Altri credevano che fosse una sorta di ARG che avrebbe potuto stuzzicare i futuri contenuti di Nier: le clip venivano pubblicate a un ritmo strano, dopotutto. La conoscenza comune sosteneva che il modding in Nier: Automata non fosse a un livello in grado di ottenere ciò che le persone vedevano sullo schermo.

A quanto pare, le mod hanno effettivamente raggiunto quel punto nel gioco. Il canale Twitch ze34_zinnia ha tutte le clip di gioco rilevanti, oltre alla risposta finale. Questa è stata sempre una mod – e per di più impressionante. Una clip sul canale di ze34_zinnia rivela tutto, affermando che la mod era opera di tre creatori: DevolasRevenge, Woeful_Wolf e RaiderB. Il loro messaggio di ringraziamento (visto sotto) ha dichiarato che il filmato è stato tutto catturato nel gioco, senza l’uso di trucchi di montaggio. Il gruppo ha progettato la nuova mappa utilizzando Blender per creare risorse e sceneggiare l’incontro nell’area della Città copiata del gioco.

Immagine tramite ze34_zinnia

In un certo senso, questo è in realtà un grande annuncio: il modding di alto livello è ora possibile in Nier: Automata. Il trio “rilascerà i nuovi componenti aggiuntivi e strumenti di scripting di Blender, completamente open source”, per le persone che vogliono iniziare a creare mod proprie. L’area della chiesa sarà disponibile per il download e l’esplorazione da parte di chiunque e RaiderB ha un’altra mod che è “già pronta” per il rilascio.

Le mod sono generalmente solo per le versioni PC dei giochi, ma Nier: Automata arriverà anche su Nintendo Switch entro la fine dell’anno. L’edizione End of Yorha uscirà giovedì 6 ottobre.