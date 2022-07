Quattro giocatori della NFL fanno l’illustre ’99 Club’ in Madden 23

Durante la scorsa settimana, EA Sports e il team di Madden 23 hanno lanciato le valutazioni che sono state date ai giocatori della NFL per questa prossima stagione. Sebbene queste valutazioni oscilleranno durante tutto l’anno, le cifre pubblicate questa settimana saranno quelle viste in Madden NFL 23 ad agosto, quando il gioco verrà rilasciato in tutto il mondo. Ora che il rilascio delle valutazioni è completo, ora sappiamo quali giocatori hanno ricevuto l’onore più alto che un giocatore può ricevere in Madden 23, e questa è una valutazione giocatore di 99 OVR.

Quattro giocatori della NFL inizieranno la stagione 2022 come 99 giocatori OVR e saranno membri del “99 Club” attivo. Dei quattro che hanno fatto il taglio per iniziare questa stagione, due dei nomi nell’elenco di quest’anno erano nel 99 Club per iniziare Madden 22.

Il wide receiver di New Raiders Davante Adams ha recitato in Green Bay al fianco di Aaron Rodgers per anni, catapultandosi a nuove vette. Ora, Adams è diretto a Las Vegas per il 2022, ma ancora una volta avvierà Madden come ricevitore con il punteggio più alto della lega e membro del 99 Club.

Inoltre, Aaron Donald, guardalinee difensivo della franchigia di Rams, ha fatto ancora una volta il taglio. Donald ha aiutato i Los Angeles Rams a vincere il Super Bowl lo scorso febbraio, e l’uomo ampiamente considerato il miglior giocatore della lega inizierà ancora una volta l’anno con 99 OVR.

Donald non è l’unico guardalinee difensivo ad iniziare Madden 22 come 99 OVR. Il corridore di passaggio dei Browns Myles Garrett ha consolidato il suo posto come uno dei giocatori più temuti della lega, registrando 16 licenziamenti per Cleveland nel 2021. Ora, il 26enne inizierà l’anno come giocatore con 99 OVR.

Il quarto e ultimo giocatore a entrare nel 99 Club è il placcaggio sinistro dei 49ers Trent Williams. Il guardalinee offensivo con il punteggio più alto è stato una parte fondamentale della linea offensiva dei 49ers da quando è arrivato a San Francisco nel 2020. Ora, il veterano tackle ottiene l’onore di essere un giocatore con 99 OVR in Madden 23, mentre la Williams si prepara a proteggere i probabili 49ers che iniziano il quarterback Trey Lance per la prossima stagione.

Donald è l’unico membro dei campioni in carica del Super Bowl a entrare nel Madden 23 99 Club, ma altri due dei suoi compagni di squadra hanno quasi fatto il taglio. Il secondo wide receiver più quotato in Madden 23, Cooper Kupp, ha mancato di poco il taglio. Kupp inizierà l’anno a 98 OVR, così come il cornerback di Rams Jalen Ramsey. Ramsey, che ha fatto il 99 Club in Madden 22, è il cornerback più quotato in Madden 23.