Quanto tempo manca ai dati di gioco ora visualizzati nell’app Xbox su PC

Il descrittore “videogioco” copre un ombrello piuttosto ampio di esperienze, da una gita di 4 ore attraverso una campagna horror a un viaggio lungo e tortuoso attraverso un regno fantasy. Mercoledì, Microsoft ha annunciato un nuovo utile strumento in arrivo sull’app Xbox su PC per aiutare con questo problema esatto: è una funzione che ti dice, in media, quanto tempo ci vuole per battere un gioco.

L’annuncio recita, in parte: “Abbiamo collaborato con HowLongToBeat per una funzionalità unica che rende ancora più facile scegliere il tuo prossimo gioco per PC: a partire da oggi, puoi visualizzare le stime di quanto tempo ci vorrà per completare un gioco nei dettagli del gioco. pagine per la maggior parte dei giochi per PC Game Pass.

HowLongToBeat è un progetto di comunità di lunga data in cui i giocatori possono inviare dati sulla quantità di tempo impiegata per completare un gioco, tenendo conto di vari stili di gioco. Ad esempio, saltare attraverso la serie di missioni principale di un gioco e battere il boss finale può richiedere 20 ore in base alle medie basate sugli invii dei giocatori; fare tutte le missioni secondarie e sbloccare percorsi opzionali può richiedere 35, mentre il completamento del gioco al 100% potrebbe richiedere 50.

Questa è una bella funzionalità di qualità della vita da avere, soprattutto perché Xbox Game Pass ha una libreria così vasta da vagliare. A volte, sei dell’umore giusto per sistemarti e banchettare con un gioco di ruolo di oltre 100 ore; altre volte, vuoi solo qualcosa di rilassante che puoi eliminare nel corso di un paio di sere.

Ci sono alcune altre modifiche all’app Xbox su PC, tra cui una navigazione più semplice e layout migliori per la pagina di un singolo gioco. L’ultimo aggiornamento migliora anche le prestazioni e l’affidabilità dell’app, lanciando il 15% più velocemente e riducendo di quasi la metà le segnalazioni dei giocatori di download non riusciti.