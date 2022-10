Quanto tempo deve finire la storia di Gotham Knights? Livello massimo e nuovo gioco plus spiegato

Gotham Cavalieri verrà lanciato molto presto e le recensioni hanno condiviso quanto tempo ci vuole per completare la storia con gran parte della sua lunghezza a seconda di quante missioni secondarie e attività affronti o scegli di ignorare.

L’accoglienza per Gotham Cavalieri è piuttosto misto in quanto attualmente ha un 69 su Metacritic. La nostra recensione gli dà un 8/10 a causa del suo vibrante mondo aperto, del fantastico quartetto e della sfilza di uova di Pasqua, ma alcuni hanno criticato le missioni ripetitive e il combattimento rispetto ad Arkham.

Sebbene l’accoglienza sia mista, una buona notizia è che ogni punto vendita concorda sul fatto che il gioco offre una massiccia campagna da battere.

Gotham Cavalieri | Trailer di lancio cinematografico ufficiale BridTV 11408 Gotham Cavalieri | Trailer di lancio cinematografico ufficiale https://i.ytimg.com/vi/wIXJAqs9dG4/hqdefault.jpg 1116729 1116729 centro 13872

Quanto tempo deve finire la storia di Gotham Knights?

La modalità storia per Gotham Cavalieri dura circa 20 ore per essere battuto.

Questo viene per gentile concessione della recensione di Pushsquare, ma Gamespot afferma che la campagna dura 30 ore, quindi la sua durata può variare a seconda di come giochi.

Ricorda che il gioco è open world, quindi l’esplorazione determinerà quanto tempo trascorrerai a Gotham City. Inoltre, ci sono anche cattivi secondari, oltre ad attività secondarie ricorrenti che devi completare regolarmente per liberare Gotham dal crimine ogni notte.

Puoi giocare in cooperativa per due persone per l’intera storia, ma non c’è modo di goderti la campagna con quattro amici. Invece, Warner Bros. Montreal sta rilasciando una modalità cooperativa separata per quattro persone in un aggiornamento gratuito.

Livello massimo e nuovo gioco plus

Il limite massimo di livello per Gotham Cavalieri è 30, ma è 40 con il nuovo gioco plus.

Questo viene fornito per gentile concessione di Powerpyx e della loro roadmap del trofeo di platino. Devi completare la storia a qualsiasi difficoltà per sbloccare un nuovo gioco plus e, una volta avviato, sovrascrive il tuo primo playthrough mentre riporti tutte le tue abilità, tute ecc.

È interessante notare che la loro tabella di marcia afferma che è un 3/10 in merito a quanto sia difficile ottenere il platino. La loro tabella di marcia contiene anche un elenco di tutte le missioni principali del gioco, nonché i tre casi di cattivi.

Mostra tutto

In altre notizie, Minecraft Dungeons Fauna Faire Update 1.16.2.0 Note sulla patch