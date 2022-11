Quanto tempo deve battere Ragnarok di God of War? Lunghezza della storia, missioni secondarie e filmati

Dio della guerra Ragnarok uscirà molto presto, e i dettagli su quanto tempo impiegheranno i giocatori a completare la storia sono stati rivelati insieme alla lunghezza delle missioni secondarie e alle splendide scene animate in Vai W.

Recensioni per Dio della guerra Ragnarok sono estremamente positivi in ​​quanto vanta un incredibile 94 su Metacritic. Questo lo rende il secondo nuovo gioco più votato dell’anno dietro solo Anello dell’Elden.

Non vediamo l’ora di giocare ancora una volta nei panni di papà Kratos, e una buona notizia è che la storia sembra piuttosto lunga con numerose missioni opzionali e percorsi di esplorazione.

Dio della guerra Ragnarok | Trailer di presentazione di PlayStation Showcase 2021 BridTV 4840 Dio della guerra Ragnarok | Trailer di presentazione di PlayStation Showcase 2021 https://i.ytimg.com/vi/EE-4GvjKcfs/hqdefault.jpg 860855 860855 centro 13872

Quanto tempo deve finire la storia di God of War Ragnarok?

Il Dio della guerra Ragnarok la storia dura dalle 20 alle 30 ore da battere con tre ore di quella durata dedicate alle cut-scene cinematografiche.

Questo viene per gentile concessione di Insider Gaming. È simile a Vai W nel 2018, dove la storia principale era di 20 ore per finire per la maggior parte delle persone in base a howlongtobeat.

Anche la durata dell’attesissimo sequel di Kratos è in linea con le recensioni. IGN ha dato al gioco un perfetto 10/10 e affermano che ci sono volute 28 ore per completare la campagna, anche se con l’avvertenza di completare “qualche missioni secondarie”.

Pushsquare ha anche dato un 10/10 e la loro stima della lunghezza è sullo spettro più alto poiché affermano che la maggior parte delle persone trascorrerà 30 ore “a fare cose per la storia principale”.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro ⚒️ La patch del giorno 1 di God of War Ragnarök è pronta per partire! ⚒️ Ti consigliamo vivamente di scaricare questa patch per assicurarti la migliore esperienza possibile quando giochi il 9 novembre! Per vedere le note, clicca qui sotto 👇 — Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) 8 novembre 2022

Visualizza Tweet

Missioni secondarie ed esplorazione di GoW

Oltre a finire semplicemente la campagna, si afferma anche che missioni secondarie e missioni Dio della guerra Ragnarok ci vorranno 19 ore per il completamento con un’ora aggiuntiva per i filmati.

Anche questo viene per gentile concessione di Insider Gaming. Si allinea anche con la recensione di Push Square poiché affermano che la maggior parte delle persone trascorrerà 50 ore nel gioco con 30 dedicate alla storia.

Per quanto riguarda le missioni secondarie, la recensione di Gamespot afferma che “non sono mai una distrazione e rappresentano sempre una buona ricompensa, sia che si tratti di un oggetto o di materiali di fabbricazione”. Inoltre, forniscono tradizioni, arricchiscono ulteriormente i personaggi secondari e danno a Kratos, Atreus e Mimir altro su cui legare.

Concordando con l’elogio di Gamespot per le missioni secondarie, il video di YouTube “Quanto tempo è God of War Ragnarok” di IGN suggerisce anche che alcune delle migliori narrazioni sono coinvolte in queste missioni secondarie. Anche se potresti voler correre attraverso la storia per trovare risposte, Atreus ti dirà ripetutamente di rallentare ed esplorare strade diverse.

Mostra tutto

In altre notizie, Sonic Frontiers è multiplayer o cooperativo? Spiegazione del gameplay open world