Quanto guadagna Kanye West?

Qual è il patrimonio netto di Kanye West?

Kanye West è un produttore, rapper, stilista e imprenditore statunitense. Il patrimonio netto di Kanye West è di $ 6,6 miliardi al momento della stesura di questo articolo. È uno dei tre uomini di colore che si sono fatti da sé più ricchi della storia americana.

Kanye è salito alla ribalta con la pubblicazione del suo album del 2004 The College Dropout. Ora è uno degli artisti di maggior successo e decorati al mondo, avendo ricevuto 21 nomination ai Grammy e vincendone 21. Negli ultimi anni, ha spostato la sua attenzione dalla musica al business. La collaborazione tra Yeezy e Adidas di West gli ha fruttato una notevole fortuna.

Kanye ha guadagnato almeno $ 100 milioni ogni anno dalle sue numerose iniziative negli ultimi anni. Le royalties e altri profitti legati al suo marchio Yeezy e all’associazione Adidas hanno rappresentato la maggior parte dei suoi guadagni.

Yeezy possiede interamente la sua azienda di abbigliamento Yeezy, ma riceve una royalty sulle vendite che superano 1,5 miliardi di dollari ogni anno. Yeezy è un marchio da 4 a 5 miliardi di dollari, secondo diverse stime di banche private. Secondo una stima UBS di marzo 2021, Yeezy aggiunge $ 3-4 miliardi al patrimonio netto di Kanye. Secondo la stessa fonte, la partnership di Kanye con The Gap aggiunge un altro miliardo di dollari al patrimonio netto di West.

Inizi nella vita e nella carriera

Kanye Omari West è nato ad Atlanta, in Georgia, l’8 giugno 1977. West è andato a Chicago, nell’Illinois, con sua madre dopo che i suoi genitori hanno divorziato quando aveva tre anni. Dopo aver incontrato il produttore DJ No ID, che gli ha insegnato, ha iniziato a sperimentare la musica lì. Nel 1997 gli è stata assegnata una borsa di studio presso l’American Academy of Art, ma è passato alla Chicago State University per studiare inglese. Alla fine ha abbandonato la scuola all’età di 20 anni per intraprendere la carriera musicale.

West ha iniziato a creare ritmi per i musicisti locali dopo aver abbandonato il college per perfezionare il proprio suono. Nel 1996, ha ricevuto il suo primo riconoscimento formale come produttore dell’album di debutto del rapper di Chicago Grave, Down to Earth. Durante questo periodo, ha anche prodotto musica per Foxy.

Scala per fama e carriera musicale

La grande svolta di West è arrivata nel 2000, quando ha iniziato a lavorare come produttore per la Roc-A-Fella Records, dove ha lavorato con cantanti come Ludacris, Alicia Keys e Janet Jackson. Il suo lavoro sull’album di Jay-2001 Z The Blueprint ha suscitato un’attenzione significativa nelle capacità di West come produttore. I suoi crediti di produzione durante questo periodo includono Jay-Z, Beyoncé, John Legend, Alicia Keys e Janet Jackson, tra gli altri.

Nonostante il suo successo come produttore, la prima ambizione di West era quella di diventare un rapper. Dopo che gli è stato rifiutato un accordo con la Capitol Records, ha convinto il presidente della Capitol Records a firmarlo con la Roc-A-Fella Records nel 2001.

West è stato ispirato da un catastrofico incidente automobilistico nell’ottobre 2002, in cui ha rotto la mascella e ha registrato la canzone Through the Wire con la bocca ancora chiusa. Questa canzone ha gettato le basi per il suo primo album The College Dropout, che è trapelato mesi prima della data di uscita dell’agosto 2003. West si è preso il tempo per remixare, rimasterizzare e modificare l’album, ritardandone l’uscita tre volte. The College Dropout è stato finalmente pubblicato con notevoli lodi nel febbraio 2004, ottenendo dieci Grammy Awards.

West ha continuato a lavorare come produttore e interprete per altri musicisti, tra cui 6ix9ine, XXX Tentacion, Lil Pump, Chance the Rapper, Kid Cudi e Teyana Taylor, oltre ai suoi album e progetti. Altre attività musicali che ha intrapreso includono la sua orchestrazione mensile “Sunday Service” con il Sunday Service Choir, che viene eseguito ogni domenica da gennaio 2019. Ha anche lavorato a due opere con l’artista moderna Vanessa Beecroft, Nabucodonosor e Mary.

Interessi

West è da tempo interessato alla moda e le sue scarpe da ginnastica Air Yeezys del 2009 lo hanno reso il primo non atleta ad avere un contratto di scarpe con Nike. Ha anche sviluppato calzature per Louis Vuitton, Bape e Giuseppe Zanotti. Inoltre, alla Paris Fashion Week nel 2011 e nel 2012, ha debuttato con due marchi di abbigliamento.

Adidas ha formalmente rivelato il suo nuovo accordo di collaborazione con West per le sneaker nel dicembre 2013. La scarpa Yeezy Boost 750 in “marrone chiaro” è stata inizialmente introdotta il 14 febbraio 2015 ed è andata esaurita in 10 minuti. La partnership di scarpe Adidas e Yeezy ha emesso un totale di 19 colori e 6 stili a dicembre 2017. West è stato lanciato nel 2015.

Buona musica

Kanye ha fondato l’etichetta discografica e la società di produzione GOOD Music con Sony BMG nel 2004. “GOOD” sta per “tirare fuori i nostri sogni.” West, John Legend, Common, Big Sean, Pusha T, Q-Tip, Kacy Hill e Teyana Taylor sono tra gli artisti firmati per la compagnia.

Altre risorse e beneficenza di Kanye West

Possiede KW Foods LLC, che gestisce il franchising di fast-food Fatburger a Chicago. West ha annunciato la formazione di DONDA, una società di contenuti creativi che prende il nome dalla sua defunta madre Donda West, nel gennaio 2012. Inoltre, West, insieme a Jay-Z, Rihanna, Madonna, Chris Martin e Nicki Minaj, è un comproprietario del servizio di streaming musicale Tidal. La maggioranza dei soggetti partecipanti ha una partecipazione del 3%.

Le sue iniziative di beneficenza includono la Kanye West Foundation, che promuove l’istruzione per i giovani afroamericani e latini, oltre a tempo, abilità e denaro per i soccorsi dell’uragano Katrina, la Giornata mondiale dell’acqua e Live Earth, tra gli altri.

Immobiliare

Kanye West possiede circa 160 milioni di dollari in immobili negli Stati Uniti (terreni, edifici e case).

La casa principale di Kim e Kanye è una villa tentacolare nel quartiere di Hidden Hills, in California, a Los Angeles. Questa proprietà è composta da molte proprietà interconnesse, la prima delle quali è stata acquistata nel 2014 in due accordi separati per $ 23 milioni. La versione iniziale della loro proprietà includeva una residenza di nuova costruzione su 4,5 acri. Negli anni successivi, la coppia ha speso milioni di dollari per ristrutturare, risistemare e ampliare la casa. Hanno ampliato la loro tenuta nel 2019 con due accordi separati per proprietà adiacenti, risultando in un mostro congiunto di 7,5 acri.

Possiede $ 150 milioni nel settore immobiliare della California e $ 30 milioni nel settore immobiliare del Wyoming, per un totale di $ 120 milioni che è pubblicamente disponibile.

Vita privata

Dal 2002 al 2008, West ha avuto una storia d’amore con il designer Alexis Phifer e dal 2008 al 2010 ha frequentato la modella Amber Rose. Nell’aprile 2012, ha iniziato a frequentare la star del reality Kim Kardashian e si sono sposati a maggio 2014. La coppia ha quattro figli insieme.

Conclusione

Il patrimonio netto di Kanye West è di $ 6,6 miliardi nel 2020. È spesso considerato l’artista musicale più influente dei decenni precedenti. Attraverso il suo marchio Yeezy, si è anche espanso in attività umanitarie e in un impero della moda.