Quanto è ricco il marito di Candace Owens?

George Farmer è un uomo d’affari di successo inglese. In precedenza ha ricoperto la carica di presidente di Turning Point UK. George è anche noto come il coniuge di Candace Owens, un’emittente politica di destra. Nel 2021, Si prevede che il patrimonio netto di George Farmer sarà di circa $ 180 milioni.

L’infanzia di George Farmer

George Farmer è nato nella città inglese di Londra. Sembra avere 30 anni, nonostante non abbia divulgato la sua data di nascita esatta. I suoi genitori erano Lord Michael Farmer e Jennifer Potts. È cresciuto con due fratelli, secondo i rapporti. I nomi dei suoi fratelli, tuttavia, devono ancora essere rivelati.

Suo padre, Michael Farmer, era un membro della Camera dei Lord. È stato anche tesoriere del partito conservatore.

Allo stesso modo, il padre di George è soprannominato “Signor Rame” da quando ha costruito i suoi soldi nei settori dei metalli. George afferma che suo padre ha lavorato instancabilmente per sviluppare un vasto impero economico. In effetti, è cresciuto in un ghetto.

Patrimonio netto e carriera di George Farmer

L’azienda di Michael si chiama Red Kite. L’azienda in precedenza dominava i mercati mondiali del rame. L’azienda si è quindi avventurata nel mercato degli hedge fund.

Il processo Red Kite Funds è stato avviato nel 2018 dalla società di gestione RK Capital Management LLP. La concentrazione della società di hedge fund si è spostata dal commercio di rame effettivo e verso azioni e finanziamenti minerari.

George è stato anche più coinvolto nell’espansione dell’azienda. Secondo le stime, la società ha generato un enorme profitto di 5 milioni di sterline nel marzo di quest’anno.

George si è diplomato alla St. Paul’s School for Boys. In seguito ha frequentato il St. Peter’s College, dove si è laureato in Teologia nel 2018. Da studente, è stato membro del circolo gastronomico tutto maschile “Ragazzi Bullingdon.Il club esiste da 200 anni.

È entrato a far parte del Bullingdon Boys Club grazie a suo padre, che ha dato un contributo importante all’organizzazione. Non sarebbe stato in grado di unirsi se il club non avesse permesso a nessuno di unirsi. Farmer e i suoi compagni di club hanno donato $ 76.000 al Partito conservatore di Theresa May.

Candace Owens, la moglie di George Farmer

La moglie di George Farmer è Candace Owens, attivista per la conservazione ed esperto politico. Inizialmente si sono incontrati all’evento di lancio di Turning Point nel Regno Unito nel dicembre 2018. Dopo aver pronunciato il suo discorso in occasione, George si è interessato a lei. Subito dopo l’evento, la coppia iniziò a frequentarsi e lui le fece la proposta di matrimonio entro poche settimane.

George ha approfondito i suoi sentimenti per Candace proponendole di sposarla il giorno di San Valentino. Il 31 agosto 2019, la coppia si è sposata alla Trump Winery di Charlottesville, in Virginia.

La coppia è stata attiva nella politica conservatrice sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti per un lungo periodo.

Il patrimonio netto di George Farmer

George Farmer ha ricevuto una considerevole eredità dal suo ricco padre, Michael Farmer. Secondo alcuni rapporti, la sua fortuna dovrebbe valere circa 180 milioni di dollari entro il 2021.

