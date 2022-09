Quanto è lunga la playlist di Rebirth Island? Spiegazione dell’aggiornamento di Warzone

Rebirth Island è di nuovo in rotazione Call of Duty Warzonee Activision ha confermato quando la playlist corrente sta per finire.

Nelle settimane precedenti, gli sviluppatori Raven Software hanno utilizzato una playlist settimanale e una playlist del fine settimana, il che significa che le mappe e le modalità cambieranno regolarmente.

Ciò ha significato che in alcuni giorni Rebirth Island è stata rimossa e non è stata resa disponibile come opzione. E con la posizione preferita dai fan di nuovo nel mix, i fan vogliono sapere quanto tempo prima che venga pubblicato il prossimo aggiornamento della playlist.

Quanto dura la playlist Rebirth Island in Warzone?

Raven Software ha confermato che Rebirth Island fa parte della nuova playlist settimanale e non verrà rimossa di nuovo fino a giovedì 29 settembre 2022. Questo è il periodo di tempo garantito in cui l’ultima playlist sarà disponibile prima che venga sostituita la prossima settimana da qualcosa di nuovo .

Ciò non significa che Raven sceglierà di ruotare nuovamente Rebirth Island, solo che la prossima settimana arriverà un nuovo aggiornamento della playlist con nuove mappe e modalità. L’attuale elenco di modalità include Rebirth Island, ma i fan possono selezionare Quad solo per la prossima settimana, con Fortune’s Keep che offre tutte le scelte.

L’attuale playlist di Warzone include le seguenti opzioni:

Caldera

Battle Royale Solo, Duo, Trio e Quad.

Quad da saccheggio

Fortezza della fortuna

Resurgence Assoli, Duo, Trio e Quad.

Isola della Rinascita

Un messaggio Raven Software spiega: “il suo segna l’ultima rotazione giornaliera della playlist. A partire da questo giovedì, gli aggiornamenti della nostra playlist torneranno a una cadenza settimanale. Promemoria, questa è una playlist settimanale che rimarrà attiva fino a giovedì della prossima settimana.

Raven Software non ha rivelato cosa sostituirà l’attuale formato della playlist o come potrebbe adattarsi alla fine della stagione 5. Attualmente, la versione Reloaded della stagione in corso dovrebbe essere lanciata all’inizio di ottobre 2022. Ciò fornirà una nuova gamma di armi. Le date potrebbero essere diverse con l’imminente lancio di Modern Warfare 2, quindi i fan dovrebbero aspettare e vedere cosa viene annunciato prima della fine del mese in corso.

