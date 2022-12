Quanto durano i Game Awards 2022? Lunghezza più breve spiegata

I Game Awards 2022 iniziano molto presto ed è stato rivelato quanto durerà l’evento con la sua durata “più breve” rispetto agli anni precedenti.

Naturalmente, oltre alle entusiasmanti rivelazioni e annunci, i premi del gioco riveleranno anche il gioco dell’anno di quest’anno, nonché i campioni per una serie di altre categorie. I candidati includono Elden Ring e God of War Ragnarok per GOTY, così come l’adorabile Stray, Horizon Forbidden West, Xenoblade Chronicles 3 e lo stupendo A Plague Tale Requiem.

Proprio come gli Oscar, il GA è stato precedentemente criticato per la sua lunga durata, ma l’evento di quest’anno dovrebbe essere un po’ più breve del solito.

Quanto durano i Game Awards 2022?

I Game Awards 2022 dovrebbero durare due ore e mezza/150 minuti.

Questa lunghezza arriva per gentile concessione della guida ufficiale ai premi per gli spettatori di Twitch dell’evento. Tecnicamente dura tre ore se desideri guardare il pre-spettacolo, ma altrimenti dovrebbe durare meno di tre ore.

È possibile che lo spettacolo possa durare un po’ più a lungo in attesa dei discorsi dei vincitori del premio, ma, come citato da Pushsquare, Geoff Keighley si impegna a “cercare di ridurre la durata”.

Lo showcase dell’anno scorso è durato più di tre ore con il pre-show escluso, quindi speriamo che l’evento di quest’anno riesca ad essere più breve.

Come guardare

Potrai guardare i Game Awards 2022 in diretta sul canale YouTube ufficiale dell’evento o su Twitch.

Se lo guardi per 60 minuti su Twitch, sarai ricompensato con i seguenti premi:

Ragazzi autunnali: Un costume Fall Guys basato su una collaborazione non annunciata con un importante franchise di giochi!

Un costume Fall Guys basato su una collaborazione non annunciata con un importante franchise di giochi! Eredità canaglia: Ottieni un codice voucher per il gioco completo completo, gratuitamente dall’Epic Games Store.

Ottieni un codice voucher per il gioco completo completo, gratuitamente dall’Epic Games Store. Warframe: Ottieni la Syandana Lucra e un Affinity Booster di 3 giorni

Ottieni la Syandana Lucra e un Affinity Booster di 3 giorni Tra di noi: L’hai chiesto: il ritorno della maschera di Geoff Keighley Among Us solo per una notte!

L’hai chiesto: il ritorno della maschera di Geoff Keighley Among Us solo per una notte! SIFU: Un codice per l’aggiornamento all’edizione deluxe del gioco su Epic Game Store (richiede la proprietà completa del gioco)

Un codice per l’aggiornamento all’edizione deluxe del gioco su Epic Game Store (richiede la proprietà completa del gioco) Culto dell’Agnello: 3 Moduli follower per emoticon Twitch

I fan possono votare per il gioco dell’anno, ma dovresti sapere che il vincitore è alla fine, e sfortunatamente, determinato da una giuria di giornalisti di testate come IGN, Gamespot, Polygon, PC Gamer ecc.

