Quanto dura la storia del Protocollo Callisto? Rivelata la durata del gioco

Il protocollo Callisto uscirà molto presto e gli sviluppatori hanno rivelato la durata del gioco e quanto tempo ci vorrà per completare la storia principale.

Non ci sono recensioni per The Callisto Protocol al momento della scrittura, ma il prossimo gioco horror è incredibilmente eccitante. Due ore di gioco sono trapelate online prima del lancio e il gioco sembra fantastico con la sua evidente influenza su Dead Space.

Esce molto presto e la campagna ha un tempo di esecuzione decente.

Quanto tempo ci vuole per battere il protocollo Callisto?

La storia del Protocollo Callisto dura dalle 12 alle 14 ore da battere.

Questo viene per gentile concessione del capo di Striking Distance Studios, Glen Schofield, nel numero 377 di Edge Magazine (tramite loadout). Anche se dovrebbero essere necessarie 14 ore per completare la storia, si nota anche che ci sono “percorsi beta” opzionali e che ci sono armi da aggiornare completamente.

A parte i commenti dello sviluppatore, powerpyx ha rivelato tre diverse lunghezze in base alle impostazioni di difficoltà:

Difficoltà facile = 8-12 ore

Difficoltà media = 9-14 ore

Massima difficoltà di sicurezza (difficile) = 12-15 ore

Se desideri platinare il gioco, powerpyx dice che puoi farlo in un playthrough a difficoltà Maxium Security. Affermano che non ci sono missioni secondarie o compiti oltre a trovare 43 Data-Bios e che le mappe sono piuttosto lineari e “fondamentalmente un corridoio dopo l’altro”.

Edizioni e bonus

I bonus pre-ordine per ogni edizione di The Callisto Protocol sono i seguenti:

Pelle del personaggio e delle armi del prigioniero retrò

Pacchetto contrabbando (esclusiva PlayStation)

Sappi che esiste un’edizione standard per PS4 e Xbox per £ 49,99, nel frattempo esiste una versione per PS5 e Xbox Series X / S con le controparti last-gen incluse per £ 54,99.

Inoltre, c’è anche un’edizione Digital Deluxe esclusiva per le console last-gen per £ 64,99, con un’altra edizione Deluxe disponibile per £ 74,99 che include le esperienze PS4, PS5 e lo stesso con Xbox One, Series X/S.

Entrambe le edizioni Deluxe includono semplicemente il Season Pass. Per quanto riguarda Steam, esiste solo la versione delle edizioni Day One e Digital Deluxe.

