Quanto dura la campagna da battere? Tutti i premi della storia e l’elenco delle missioni

Il Call of Duty Modern Warfare 2 L’accesso anticipato alla campagna 2022 verrà lanciato molto presto e l’elenco delle missioni è stato rivelato insieme a una serie di ricompense, anche se i fan si chiedono quanto tempo ci vorrà per battere il CoD MW2 storia.

L’imminente remake di Activision è incredibilmente eccitante. Tuttavia, il multiplayer non si avvia per un’altra settimana e per giocare è necessario un numero di telefono CoD MW2 su PCsebbene non sia necessario per la console.

Anche se non vediamo l’ora del lancio del multiplayer, siamo incredibilmente entusiasti di giocare attraverso la storia.

Quanto dura la campagna CoD MW2?

L’originale CoD MW2 la campagna era lunga circa sei ore to battere per la maggior parte dei giocatori, quindi Call of Duty Modern Warfare 2 La storia del 2022 non dovrebbe essere né più breve né più lunga.

Questa lunghezza è anche simile al MW remake nel 2019. I filmati e il gameplay della prossima storia per giocatore singolo sono stati elogiati per “sembrare un film giocabile”.

Una delle missioni più controverse del gioco originale era No Russian. Sia nel bene che nel male, Activision ha confermato che la loro storia non include una missione in stile No Russian questa volta.

Elenco delle missioni della campagna di Call of Duty Modern Warfare 2 2022

Di seguito l’elenco delle missioni confermate Call of Duty Modern Warfare 2 Campagna 2022 finora:

Pugnalato alle spalle

Borderline

Chiudi Aria

Acqua scura

Colpire

Torre

E di seguito è riportato l’elenco di tutto ciò che è trapelato (tramite insider-gaming):

Inseguimento del convoglio

Cannoniera

Intercettare

Marina

Montaggio

Guerra notturna

Festa

Prigione

Base d’ombra

NaveAF

Rubato

Feriti

Se le missioni trapelate di cui sopra sono accurate, allora ci sono 17 in totale. Ciò coincide con la quantità di ricompense rivelate da Activision.

Aggiorneremo questo articolo quando verrà rivelato l’intero elenco ufficiale.

Ricompense modalità storia CoD MW2 2022

Di seguito sono elencate tutte le ricompense che riceverai durante il Call of Duty Modern Warfare 2 Campagna 2022:

Biglietto da visita: “La determinazione del sapone”

Emblema: “Ciò che è fatto è fatto”

Gettone XP doppi da 30 minuti

Gettone XP per armi doppie da 30 minuti

Carta telefonica: “Concatenata”

Operatore di base: Chuy

Gettone XP doppi da 30 minuti

Gettone XP per armi doppie da 30 minuti

Biglietto da visita: “Gaz”

Operatore di base: Nova

Gettone XP doppi da 1 ora

1 ora di gettone XP per armi doppie

Biglietto da visita: “Operazioni società ombra”

Operatore di base: Reyes

Gettone XP doppi da 1 ora

1 ora di gettone XP per armi doppie

Operatore di base: Hutch

Tutto quanto sopra viene fornito per gentile concessione della panoramica dei premi per l’accesso anticipato di Activision. Sono in ordine cronologico.

