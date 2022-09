Quanto costa FIFA 23? Spiegazione dei punti e del prezzo della Ultimate Edition

Il FIFA 23 Edizione definitiva offre un interessante mix di bonus e ricompense ma ti costerà molto di più di una versione base del gioco.

Alcuni premi valgono più di altri, il che significa che controllare ogni versione diversa prima di decidere quale acquistare è una buona idea.

Nel frattempo, a seconda di quanto sei disposto a spendere, deciderai anche quando potrai accedere per la prima volta nel mese di settembre 2022.

Quanto costa l’acquisto di FIFA 23?

A seconda di ciò che desideri dalla tua versione del gioco, FIFA 23 è disponibile in tutti i diversi tipi di bundle.

E va anche notato che puoi ottenere uno sconto del 10% su qualsiasi prezzo se possiedi FIFA 22; tutto ciò che devi fare è preordinare FIFA 23 dal menu principale di FIFA 22. Puoi anche ottenere lo stesso sconto se hai EA Play, che viene fornito con una versione di prova del gioco.

Togliendo quello sconto, ecco quanto costa acquistare FIFA 23, inclusa l’edizione Standard e la Ultimate Edition del gioco:

Edizione standard per PS4, Xbox One e PC – £ 59,99 ($ ​​59,99).

Edizione standard per PS5 e Xbox Series X/S – £ 69,99 ($ ​​69,99).

Edizione FIFA 23 Ultimate su PC £ 79,99 ($ ​​89,99)/ su PlayStation e Xbox £ 89,99 ($ ​​99,99).

La FIFA 23 Ultimate Edition ha il maggior numero di bonus e componenti aggiuntivi, il che spiega il prezzo più alto. Non solo offre tre giorni di accesso anticipato, un oggetto FUT da tenere d’occhio non scambiabile. Giocatore della Squadra della Settimana 1 FUT, oggetto in prestito Kylian Mbappé, per 5 partite FUT, Scelta giocatore in prestito Ambasciatore FUT, per 3 partite FUT, e Talento nazionale in modalità Carriera, potenziale giovane locale con un potenziale di prim’ordine, ma anche punti extra.

I punti FIFA possono anche essere trasferiti da diverse versioni del gioco, con la Ultimate Edition che aggiunge 4600 punti FIFA al tuo account. L’unico modo per trasferire i tuoi punti da FIFA 22 a FIFA 23 è accedere a FIFA 23 sulla tua console o PC. Non puoi trasferire i tuoi FIFA Points da FIFA 22 a FIFA 23 utilizzando FUT Web o le Companion Apps.

Il primo momento in cui puoi trasferire i tuoi punti è durante la prova anticipata di EA Play o al primo accesso, una volta che hai il gioco completo. Va inoltre notato che i FIFA Points sono l’unica cosa che può essere trasferita da un anno di FUT all’altro. Tutto il resto, come il saldo delle monete FUT e gli oggetti, viene ripristinato.

