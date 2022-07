Quando uscirà la seconda stagione di Plunderer?

Cosa c’è in Plunderer?

‘Saccheggiatore’ mette in primo piano un concetto intrigante: in questa distopia il proprio valore è definito da un unico numero. Sebbene fornisca molto di più di questa premessa più avanti nella prima stagione, è questo concetto che attira immediatamente la tua attenzione. Con quello che succede dopo, “Plunderer” diventa più un dramma fantasy basato sul personaggio con alcuni incantesimi di Ecchi aggiunti per buona misura. Il suo stile grafico vivido e colorato riflette la diversità della sua gente e i suoi sfondi intricati trasmettono il senso delle sue ambientazioni desolate. Insieme a questo, la musica di sottofondo e i motivi sono indimenticabili. ‘Plunderer’ non è speciale in alcun senso, eppure è divertente.

Relazionato- Le eleganti animazioni delle armi di Hyper Scape sono una bella distrazione nei lunghi scontri a fuoco

iframe{position:fixed;top:130px;height:100%;transform:translateX(-50%);margin-left:0!important}.ad-label{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font -size:.875rem;colore:#8d969e;text-align:center;padding:1rem 1rem 0 1rem} ]]>

Tutto ciò che sappiamo sulla popolarità dello show porta Plunderer a tornare prima o poi, e crediamo onestamente che Plunderer sia un forte candidato per il rinnovo. C’è ancora abbastanza materiale non adattato perché il programma funzioni con il manga che non è nemmeno finito, e il suo successo garantisce almeno un altro paio di stagioni. Nonostante il contenuto abbastanza difficile, Plunderer è stato un successo e possiamo solo ringraziare l’epidemia per aver ritardato l’annuncio di una seconda stagione.

Dopo una corsa un po’ lunga, la sua prima stagione si è ufficialmente conclusa, e se vi state chiedendo quando uscirà la seconda, ecco tutto quello che dovete sapere.

Correlati- Tatami Time Machine Blues: il tanto atteso sequel di Tatami Galaxy sta finalmente arrivando!

Data di lancio della seconda stagione di Plunderer: quando verrà mostrato?

Prendendo tutto in considerazione, il futuro di Plunderer sembra essere luminoso. Il Manga è molto popolare, così come la serie anime, indicando un probabile rinnovamento nel prossimo futuro. Sulla base della nostra esperienza nel settore, la seconda stagione potrebbe debuttare nel 2023 o nel 2024, tuttavia dovremo attendere una conferma formale.

La prima stagione di “Plunderer” ha debuttato il 9 gennaio 2020 e si è conclusa il 25 giugno 2020, con un totale di 24 episodi. Come forse saprai, la sua prima stagione è a due portate, ma la sua durata non è stata divisa in due metà. Nonostante inizialmente abbia ricevuto critiche per le sue sequenze provocatorie, “Plunderer” ha guadagnato una considerevole base di fan. Molti altri lo hanno anche elogiato per le sue sfumature oscure di disuguaglianze di classe e società distopiche. Quindi, data la sua popolarità e una valutazione favorevole sulla maggior parte delle piattaforme, “Plunderer” sembra avere un’alta possibilità di tornare.

La società di animazione dietro “Plunderer” è la meno nota Geek Toys, che ha prodotto solo tre anime precedenti. Lo studio non ha rinnovato nessuno dei suoi precedenti adattamenti anime per una seconda stagione. Tuttavia, poiché “Plunderer” è uno dei suoi migliori prodotti, è possibile che faccia un’eccezione. ‘Plunderer’ è un adattamento dell’omonima serie manga di Suu Minazuki. Il manga è in stampa da dicembre 2014, con un totale di 15 volumi pubblicati fino ad ora. E, poiché il mangaka ha prodotto costantemente contenuti, potremmo anticipare che altri due volumi del manga verranno rilasciati entro la fine del 2020.

Relazionato- Love After World Domination: ci sarà la stagione 2 per l’ultimo romanzo tra un eroe e un cattivo?

Contrariamente al materiale originale, l’anime è frenetico, coprendo oltre 10 volumi nella sua durata di 24 episodi. Poiché sono attualmente disponibili solo altri 5 volumi pubblicati, gli sviluppatori dell’anime hanno contenuti sufficienti solo per una singola stagione di 12 episodi. Solo se verrà approvata una stagione di 12 episodi, possiamo anticipare l’uscita della seconda stagione di “Plunderer” nel 2021. In caso contrario, gli amanti degli anime dovranno aspettare ancora un po’ per il suo rinnovo. Qualsiasi informazione formale sul suo rilascio sarà pubblicata qui.

Teaser per Plunderer Stagione 2

Ora hai tutti i dati e le nostre opinioni sulla stagione 2 di Plunderer, il che significa che probabilmente ti sei reso conto che non esiste un trailer per la stagione 2 di Plunderer. Ciò è dovuto al fatto che non sappiamo se il programma tornerà per una seconda stagione, il che implica che un trailer potrebbe non emergere affatto, cosa che riteniamo improbabile.

Come abbiamo detto, Plunderer è un candidato molto probabile per un ritorno. La serie manga ha ancora molto materiale per l’adattamento e l’anime era piuttosto popolare quando è andato in onda nel 2020, ma dobbiamo aspettare e vedere se ci sono piani effettivi per una continuazione prima di poter fare una previsione adeguata.

Relazionato- Strike the Blood Stagione 2: perché dovresti provare questo anime soprannaturale con il Twist of Harem?

Considerando tutto ciò di cui abbiamo discusso, è improbabile che un trailer di Plunderer venga rilasciato quest’anno (un vero e proprio, almeno, un teaser o un trailer PV potrebbe apparire quest’anno, però, se la seconda stagione viene annunciata). Il primo teaser che potremmo vedere è all’inizio del 2023, ma richiederebbe la conferma di una seconda stagione da qualche parte nel 2022.

Personaggi della seconda stagione di Plunderer

È ancora troppo presto per parlare di una possibile seconda stagione di Plunderer in termini di cast e personaggi, semplicemente perché non sappiamo se ci sarà una seconda stagione. Ma, dato che sappiamo che la serie avrà un cast per lo più fisso, non prevediamo di vedere troppi cambiamenti nel quadro della seconda stagione, supponendo che arriverà mai. Ora, i personaggi chiave della prima stagione dovrebbero tornare per una seconda stagione.

Disponibile anche in inglese

La prima stagione di “Plunderer” in inglese è disponibile su Funimation e Amazon Prime. È disponibile anche su Hulu con audio originale giapponese e sottotitoli in inglese.

Conclusione

La stagione 2 di Plunderer dovrebbe riprendere da dove si era interrotta la stagione 1 di Plunderer. L’ambientazione della seconda stagione di Plunderer sarà basata sul capitolo 38 del volume 10 del manga. Licht, Hina e i loro amici intendevano raccogliere i voti originali e utilizzare il voto della maggioranza per raggiungere il muro del paradiso alla fine della prima stagione di Plunderer.

Domande frequenti

La stagione 2 di Plunder uscirà in futuro?

sì

2. Sarà più simile alla prima stagione?

No, ci sarà sicuramente qualcosa di diverso.

Rimani connesso a Honk News per ulteriori aggiornamenti di questo tipo!