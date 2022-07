Una nuova stagione di Clash Royale si sta dirigendo verso di noi e gli sviluppatori Supercell ci hanno fornito una data per quando dovremmo aspettarci che arrivi.

Le perdite hanno iniziato a filtrare su Internet e i fan si aspettano in qualche modo un crossover con il decimo anniversario di Clash of Clans.

Ecco tutto ciò che sappiamo finora riguardo a quando aspettarci l’arrivo della nuova stagione di Clash Royale.

Quando uscirà la nuova stagione di Clash Royale?

Supercell ha confermato che la prossima stagione di Clash Royale inizierà lunedì 1 agosto 2022. Questa notizia è stata confermata oggi come parte dell’annuncio che i server di gioco dovrebbero andare offline per la manutenzione.

Questo per aiutare a preparare il gioco per la nuova stagione di Clash Royale, che dovrebbe iniziare ad agosto con una serie di cambiamenti di equilibrio e nuove sfide.

I fan dovranno attendere che le notizie ufficiali vengano condivise da Supercell poiché molti di questi dettagli rimangono basati su fughe di notizie.

Secondo Royale API, lunedì vedrà il lancio della stagione 38 di Clash Royale: Clash From The Past, con design in stile retrò. Come con la maggior parte delle nuove stagioni, Supercell dovrebbe aggiungere nuove skin e cosmetici e annunciare tutto online non appena le cose andranno in diretta.

I fan hanno discusso su cosa potrebbe accadere dopo in Clash Royale, con alcuni che hanno condiviso le proprie idee su ciò che deve tornare.

Un fan su Reddit ha sottolineato: “Dov’è nel Barbarian Infinite Elixir nelle modalità party? Sarebbe stato perfetto anche in una stagione di agosto di 5 settimane.

“L’ultima volta che Infinite Elixir è apparso è stata la stagione 33 (marzo 2022), la stagione prima dell’introduzione dei Masteries. Prima di allora, Infinite Elixir è apparso l’ultima volta nella stagione 26 (agosto 2021), nella stagione 21 (marzo 2021) e nella stagione 16 (ottobre 2020).”

Un altro ha aggiunto: “È la migliore modalità di gioco che abbiano mai creato. Il secondo vicino è Mirror, e chiamami pazzo, amore 2v2 Touchdown. Quando SC risolverà i bug e riporterà 2v2 TD? E sì, le modalità Spawner sono interrotte nelle modalità Party a causa dell’exploit. 1v1 Showdown non rispetta il matchmaking di livello medio delle carte.

Ulteriori notizie sul lancio della nuova stagione in Clash Royale dovrebbero essere condivise nei prossimi giorni.

