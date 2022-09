Quando uscirà FIFA 23? Data di rilascio della prova di accesso anticipato di EA Play

Alcune persone non sono sicure di quando FIFA 23 sta uscendo e questi fan saranno entusiasti di sapere che la data di uscita per l’accesso anticipato e la prova di 10 ore di EA Play è tra poche settimane.

L’ultimo in assoluto FIFA da EA non esce fino alla fine di settembre, ma alcuni fedelissimi di Microsoft hanno recentemente potuto godersi due ore di accesso anticipato grazie a un problema tecnico su Xbox. EA si è scusata per l’errore sulla comunicazione diretta di FIFA, ma alla fine ha portato a una serie di appetitose fughe di notizie dalle valutazioni dei giocatori per dare un’occhiata alla colonna sonora.

Tutto ciò che riguarda il gioco in arrivo sembra fantastico, dalle nuove funzionalità della carriera dei giocatori all’incredibile immersione fornita da Hypermotion 2, e saremo tutti in grado di scendere in campo in poche settimane.

Quando esce FIFA 23?

La data di uscita per quando FIFA 23 uscirà il 30 settembre, mentre l’accesso anticipato verrà lanciato tre giorni prima, il 27 settembre.

Tieni presente che le versioni PS4 e Xbox One sono di nuovo diverse da PS5 e Xbox Series X/S. Hypermotion 2 è la nuova grande funzionalità di gioco che si basa sulla sua introduzione in 22e renderà il gameplay ancora più “ultra realistico”.

Mentre le differenze tra le console dell’ultima generazione e quelle dell’attuale generazione persistono, i fan saranno entusiasti di sapere che la versione PC è finalmente la stessa di PS5 e Xbox Series X/S. Questo è qualcosa che la comunità ha chiesto da allora 21quindi è un’ottima notizia che sta accadendo in occasione dell’addio di EA FIFA.

Come giocare ad accesso anticipato

Devi preordinare l’edizione Ultimate per giocare FIFA 23 accesso anticipato.

I bonus pre-ordine per ogni edizione del gioco sono i seguenti:

Oggetto giocatore FUT della settimana 1 non scambiabile

Articolo in prestito Kylian Mbappé, per 5 partite FUT

Scelta giocatore in prestito Ambasciatore FUT, per 3 partite FUT

Modalità Carriera Homegrown Talent, prospettiva giovanile locale con un potenziale di prim’ordine

Di seguito sono riportati i prezzi e le differenze tra ogni edizione (tramite il negozio PSN):

Edizione standard – £ 59,99 PS4, Xbox One/£ 69,99 PS5, Xbox Series X/S:

Bonus pre-ordine

Giocatore TOTW 1 non scambiabile

Articolo in prestito Kylian Mbappé

Scelta del giocatore in prestito Ambasciatore FUT

Talento nostrano in modalità Carriera

Edizione definitiva – £ 89,99:

FIFA 23 PS4, PS5/Xbox One, Serie X/S

Bonus pre-ordine

4600 punti FIFA

3 giorni di accesso anticipato

Oggetto FUT da tenere d’occhio non scambiabile

Giocatore TOTW 1 non scambiabile

Kylian Mbappé Oggetto del giocatore in prestito

Scelta del giocatore in prestito Ambasciatore FUT

Talento nostrano in modalità Carriera

La data di uscita per il FIFA 23 La prova di 10 ore di EA Play è il 27 settembre.

La conferma di ciò arriva tramite EA Help. Avrai bisogno di un abbonamento a EA Play che costa £ 3,99 al mese o £ 19,99 ogni 12 mesi. Se giochi su Xbox, puoi aderire al programma di abbonamento Game Pass Ultimate a £ 10,99 al mese per ottenere la prova di 10 ore senza costi aggiuntivi.

Nel frattempo, se giochi su PC, puoi ottenere un abbonamento EA Play Pro a £ 14,99 al mese o £ 89,99 all’anno. Questo è disponibile tramite Origin e ti conferirà l’edizione FIFA 23 Ultimate da conservare senza costi aggiuntivi.

