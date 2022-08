La data di uscita per il Dead By Daylight x Resident Evil Capitolo 25 l’aggiornamento è stato confermato dagli sviluppatori Behavior Interactive. E la buona notizia è che la prossima grande espansione del gioco arriverà alla fine di questo mese.

I giocatori hanno già avuto il tempo di testare ciò che verrà dopo tramite la build di prova pubblica di Dead By Daylight, incluso il nuovo personaggio Killer, Wesker. I fan sapranno già molto di Albert, avendo recitato come antagonista in molti giochi di Resident Evil.

E con tre personaggi principali di Resident Evil che verranno aggiunti a DBD questo mese, il conto alla rovescia può iniziare per quando saranno giocabili su tutte le piattaforme.

Quando uscirà DBD x Resident Evil Capitolo 25?

Behavior Interactive ha confermato che la data di uscita di Dead By Daylight x Resident Evil Capitolo 25 è stata fissata per martedì 30 agosto 2022.

La notizia è stata condivisa tramite la pagina Twitter ufficiale di DBD e arrivava con poche altre informazioni su cosa aspettarsi quel giorno.

Ulteriori notizie sulla tempistica esatta del nuovo aggiornamento dovrebbero essere condivise prima della data di lancio su piattaforme PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch.

Da quanto è stato condiviso finora, i fan possono aspettarsi che Ada Wong, Rebecca Chambers e Wesker vengano aggiunti al gioco il 30 agosto, con il capitolo 25 in arrivo con diverse altre modifiche incluse per parti del gioco che sono state ottimizzate negli ultimi mesi. .

Il comportamento ha rivelato che sono state apportate ulteriori modifiche al sistema dei vantaggi, con il rilascio del capitolo DBD x Resident Evil: PROJECT W che include una riduzione del costo dei nodi nella Bloodweb di circa il 33%.

Il team di sviluppo DBD ha anche rivelato che, come parte del nuovo aggiornamento in arrivo a fine mese, aumenterà la durata degli effetti Haste & Endurance a 10 secondi, oltre a potenziare l’effetto Haste al 10% in più di velocità (da 7 %).

Sono state apportate modifiche anche a Wesker prima che arrivi sui server live, con Behaviour che ha rivelato all’inizio di questa settimana:

“Inizieremo con The Mastermind in persona, Albert Wesker. Una cosa che abbiamo notato durante questo PTB è che il rilevamento della collisione durante la corsa di The Mastermind era un po’ troppo sensibile, facendo sì che il Killer urtasse oggetti che non avrebbero dovuto. Per il rilascio, abbiamo attenuato questo aspetto, in modo da non imbatterti accidentalmente negli ostacoli così spesso.

“Abbiamo anche perfezionato il modo in cui Virulent Bound interagisce con i pallet e le finestre. Durante il PTB, i Sopravvissuti non avrebbero subito danni se The Mastermind fosse balzato verso di loro mentre stavano saltando. Questo non era intenzionale: il Mastermind ora li colpirà con i suoi tentacoli se vengono catturati nel mezzo di un caveau.

