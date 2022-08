Quando tornerà l’isola della rinascita? Spiegazione della rotazione della mappa della stagione 5 di Warzone

Rebirth Island è scomparsa in questo momento, ma tornerà come parte della rotazione giornaliera della Stagione 5 di Warzone, incluse mappe e modalità.

Lo svantaggio è che ci sarà un periodo in cui Resurgence sarà limitato solo a Fortune’s Keep e Caldera. E con la modalità che diventa ancora più competitiva con un aumento del numero di giocatori, potrebbe essere difficile guadagnare vittorie nelle prossime settimane.

Ecco tutto ciò che sappiamo finora riguardo alle rotazioni della mappa di Warzone della stagione 5 utilizzate dagli sviluppatori Raven Software.

Quando tornerà l’isola della rinascita?

Sulla base della nuova mappa e rotazione della modalità utilizzata da Raven Software, il primo giorno confermato del ritorno di Rebirth Island è il 26 agosto 2022. Questo sarà il momento in cui Rebirth Island Quads tornerà per l’intero fine settimana, sostituito dall’attuale pilastri nei giorni feriali.

Tuttavia, c’è la possibilità che Rebirth Island possa tornare in giorni casuali, a causa del sistema di pull casuale ora in vigore per la stagione 5. Nelle prossime settimane, Rebirth Island potrebbe essere selezionata per essere rimessa in rotazione insieme a Fortune’s Keep, Plunder , Battle Royale e Ultima chiamata.

Ma anche altri faranno parte del pool casuale, inclusi Iron Trials e Caldera Resurgence, quindi non vi è alcuna garanzia quando Rebirth Island sarà selezionata come parte di questa rotazione.

Perché l’isola della rinascita è scomparsa?

Di seguito, puoi trovare la descrizione completa condivisa nelle note di patch ufficiali della Stagione 5 sul motivo per cui Rebirth Island non sarà più disponibile per giocare ogni giorno:

“Per le prime quattro settimane della stagione 5 supporteremo le rotazioni giornaliere dal lunedì al giovedì per alcune delle nostre modalità di gioco preferite dalla community, mentre i fine settimana saranno provvisti di un LTM più le nostre solite rotazioni.

Nei giorni feriali, una delle seguenti modalità verrà attivata/disattivata giornalmente:

Quad di rinascita della Caldera

Caldera Iron Trials Quad

Quad di rinascita della rinascita

Quad di prove di ferro della rinascita

Oltre a quanto sopra, le seguenti modalità di gioco saranno sempre disponibili dal lunedì al giovedì:

Battle Royale (solo, duo, trio, quad)

Fortune’s Keep Resurgence (assolo, duo, trio, quad)

Saccheggio (Quad)

