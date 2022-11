Quando torna Warzone 1? Data di rilascio di Caldera quando puoi giocare

Call of Duty Zona di guerra 2 è uscito da alcuni giorni ormai, ma Activision ha annunciato la data di uscita per quando Warzone 1 tornerà e tornerà a giocare come un battle royale rilanciato chiamato Caldera.

Ricorda che, oltre al nuovo rilasciato Zona di guerra 2.0, c’è anche il rilascio di una versione mobile da anticipare. Puoi pre-registrarti per la versione mobile in questo momento su Google Play, ma il suo lancio avverrà solo nel 2023.

Sebbene il sequel di Battle Royale di Activision abbia molti aspetti positivi, alcuni fan non vedono l’ora che ritorni l’esperienza OG.

Quando tornerà Warzone 1?

La data di uscita per quando Call of Duty Warzone 1 tornerà come Caldera è il 28 novembre.

Questo viene per gentile concessione di Activision WZ 2.0 e CoDMW2 Panoramica della prima stagione. Per quanto riguarda il motivo per cui i server sono stati temporaneamente chiusi, il post sul blog di Activision afferma che è per consentire a Raven Software di concentrarsi sull’assicurare che l’ecosistema 2.0 free-to-play funzioni in modo efficace.

Quando l’esperienza originale tornerà, sappi che rimarrà separata da CoD MW2 e WZ 2.0. Non sarai in grado di utilizzare skin o armi di nessuno dei due giochi e sono state confermate notizie più sfortunate.

Call of Duty Caldera

Call of Duty Warzone 1 tornerà il 28 novembre come Caldera e Activision ha fornito una panoramica di ciò che i fan possono aspettarsi.

Sfortunatamente, alcune di queste sono cattive notizie. Rimarrà una playlist Battle Royale, ma non sarai in grado di sperimentare nulla dai passaggi di battaglia di CoD MW2 e WZ 2.0.

Anche un negozio in-game non sarà più accessibile, ma potrai trasferire punti COD tra tutti i giochi. Tuttavia, in quello che è assolutamente devastante, Rebirth Island e Fortune’s Keep non saranno affatto presenti.

