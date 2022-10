Quando sarà disponibile Overwatch 2? Puoi precaricare e giocare in anticipo?

Overwatch 2 è quasi arrivato, ma esattamente cosa significhi è ancora terribilmente confuso. Il gioco ha una data di uscita ufficiale del 4 ottobre, ma è pieno di così tante modifiche rispetto al gioco precedente che i giocatori potrebbero avere ancora molte domande su cosa sia il gioco, quando uscirà o anche quanto costa.

Per rendere tutto questo un po’ più chiaro, abbiamo risposto ad alcuni dei più importanti Overwatch 2 domande che potresti avere in vista del rilascio

Quando esce Overwatch 2?

Overwatch 2 verrà lanciato il 4 ottobre intorno alle 15:00 EDT/mezzogiorno PDT per un rilascio mondiale, secondo Blizzard.

Puoi pre-scaricare Overwatch 2?

I giocatori PC possono pre-scaricare il gioco dal client Battle.net a partire dal 30 settembre alle 16:30 EDT/13:30 PDT. La versione PC del gioco è di circa 50 GB.

I giocatori su console possono pre-scaricare il gioco a partire dal 4 ottobre alle 12:00 EDT/9:00 PDT, con un download di circa 30 GB.

Overwatch 2 è free-to-play?

Sì. Ci sarà un Battle Pass e Blizzard sta vendendo un Watchpoint Pack per dare ai giocatori alcuni cosmetici bonus se li vogliono.

L’Overwatch originale sta per scomparire?

Sì, Sorvegliare sarà offline alle 12 pm EDT/9 am PDT del 3 ottobre e non tornerà più. Invece l’unico modo per entrare nell’universo di Overwatch sarà attraverso il sequel.

Cos’è la protezione SMS?

SMS Protection è una nuova aggiunta che Blizzard sta introducendo per aiutare a moderare Overwatch 2 da imbroglioni, bot e giocatori bannati ora che la serie diventa free-to-play. Richiederà ai giocatori di collegare i propri numeri di cellulare al proprio account Blizzard come forma di autenticazione a due fattori.

Posso giocare a Overwatch 2 in anticipo?

No. C’era una beta per il gioco e un’alfa, ma ora sono passate entrambe, quindi dovrai aspettare i prossimi giorni. (Blizzard sta chiamando Overwatch 2‘s lancia una versione di “accesso anticipato”, ma questa sembra essere una designazione intesa a evidenziare il suo stato in fase di sviluppo e il fatto che il lato PvE per giocatore singolo e cooperativo del sequel non è pronto per il lancio.)