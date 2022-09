Quando Rebirth Island Resurgence tornerà a Warzone?

La mappa di Rebirth Island è tornata in rotazione per Call of Duty Warzone in momenti diversi durante la stagione 5 e i fan vogliono sapere con precisione quando possono aspettarsi che Resurgence sia di nuovo disponibile.

Attualmente è possibile giocare a Rebirth Island, ma contiene regole diverse che cambiano la formula regolare. Invece di essere in grado di tornare in gioco, Rebirth Iron Trials include un incontro con Gulag e opzioni di riacquisto di Battle Royale.

La buona notizia per coloro che se la perdono è che la modalità Rebirth Island Resurgence tornerà molto presto in Call of Duty Warzone.

Quando tornerà la rinascita dell’isola di Rebirth?

Raven Software ha confermato che Rebirth Island Resurgence tornerà sicuramente venerdì 9 settembre 2022.

Questo sarà il momento in cui inizierà la nuova rotazione del fine settimana e i giocatori potranno accedere a Rebirth Island Resurgence Quads. Va notato che questa sarà l’unica modalità disponibile, con Solo, Duos e Trios tutti bloccati.

Questa playlist di Warzone durerà fino a lunedì 11 settembre e spetterà agli sviluppatori Raven Software decidere cosa sostituirà gli eventi di questo fine settimana. C’è una minima possibilità che Rebirth possa apparire di nuovo in rotazione prima del 9 settembre, ma venerdì è la data di ritorno garantita confermata dal team di Warzone.

Un messaggio che spiega le modifiche apportate al funzionamento delle playlist nella Stagione 5 recita: “Per le prime quattro settimane della Stagione 5 supporteremo le rotazioni giornaliere dal lunedì al giovedì per alcune delle nostre modalità di gioco preferite dalla community, mentre i fine settimana saranno organizzati per un LTM più le nostre solite rotazioni”.

Nei giorni feriali, una delle seguenti modalità verrà attivata/disattivata giornalmente:

Quad di rinascita della Caldera

Caldera Iron Trials Quad

Quad di rinascita della rinascita

Quad di prove di ferro della rinascita

La playlist ufficiale del 9 settembre include le seguenti modalità di gioco di Call of Duty Warzone:

Operazione: Last Call Quad

Battle Royale Solo, Duo, Trio e Quad

Fortune’s Keep Resurgence Solo, Duo, Trio e Quad

Rebirth Island Resurgence Quads

Ulteriori informazioni su ciò che verrà dopo Call of Duty Warzone durante la stagione 5 dovrebbero essere condivise da Raven Software nelle prossime settimane mentre si preparano per l’aggiornamento di metà stagione su piattaforme PlayStation, Xbox e PC.

