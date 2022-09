Quando puoi giocare a FIFA 23? Come stanno giocando le persone ora il 26 settembre

La data di uscita per quando FIFA 23 L’accesso anticipato esce tra meno di un giorno, ma alcune persone non sono sicure esattamente quando puoi giocare e come alcune persone stanno giocando in questo momento il 26 settembre.

C’è molto da aspettarsi con l’ultima puntata di quest’anno FIFA. EA ha rivelato le prime 100 valutazioni dei giocatori, ci sono un sacco di nuove funzionalità per la modalità carriera dei giocatori, il crossplay è disponibile dal lancio e c’è l’inclusione della Coppa del Mondo del Qatar.

Tutto nel gioco sembra fantastico e puoi scendere in campo oggi invece di aspettare domani.

Come stanno giocando le persone a FIFA 23 adesso?

Alcuni YouTuber sono in grado di giocare FIFA 23 in questo momento grazie alla ricezione di un codice in anticipo per il gioco completo da EA.

Come accreditato nella descrizione dello YouTuber TWOSYNC, sono in grado di giocare in questo momento grazie all’appartenenza all’EA Creator Network. Tuttavia, lontano da YouTube, puoi iniziare a creare il tuo Ultimate Team in questo momento utilizzando l’app Web o scaricando l’applicazione Companion su iOS o Android.

Mentre YouTuber e creatori di contenuti hanno ricevuto codici da EA, ci sono modi per molti altri fan di iniziare a giocare il 26 settembre.

Quando puoi giocare?

Puoi giocare FIFA 23 il 26 settembre se sei un utente PC poiché la data e l’ora di rilascio di Origin sono le 15:00 PT, le 18:00 ET e le 23:00 BST del 26 settembre.

Se non sei su PC, l’unica altra cosa che puoi fare è utilizzare il trucco della data e dell’ora di rilascio della Nuova Zelanda su Xbox per iniziare a giocare dalle 04:00 PT, 07:00 ET e 12:00 BST. Questo trucco funziona per Xbox e c’è un modo anche per PlayStation, ma alla fine non ne vale la pena sulle console Sony.

Ricorda, se desideri giocare il 26 settembre con uno dei mezzi sopra indicati, dovrai preordinare l’edizione Ultimate. E, se sei su PC, puoi ottenere l’edizione Ultimate gratuitamente con un abbonamento a EA Play Pro.

