Quando preordinare God Of War Ragnarok Jotnar Edition – Data e ora

Le opzioni di preordine di God of War Ragnarok saranno disponibili questa settimana, con i fan che aspettano ancora di scoprire il prezzo di ogni nuovo bundle, inclusa l’edizione Jotnar.

Ci sono anche le edizioni Standard e Collector in uscita per il preacquisto a luglio, con molto interesse per tutti i diversi pacchetti.

E anche se nessuno di loro ti aiuterà a iniziare a giocare prima, ciò non significa che i fan non stiano contando alla rovescia fino al tempo di rilascio del preordine per God of War Ragnarok.

Quando puoi preordinare God Of War Ragnarok?

Per coloro che aspettano la possibilità di acquistare un pacchetto ed evitare di perderlo, i preordini per God of War Ragnarok iniziano venerdì 15 luglio 2022 alle 10:00 BST o ora locale a seconda della regione. Per i giocatori del Nord America, il processo di preordine per le edizioni da collezione o Jotnar inizierà alle 10:00 ET.

La Jotnar Edition dovrebbe essere la collezione più venduta e probabilmente sarà la più limitata nella quantità di allocazione di azioni. Nessun prezzo è stato ancora condiviso, ma l’edizione standard su PS4 dovrebbe costare £ 59,99, con l’edizione Jotnar che potrebbe superare £ 200,00.

Per i giocatori nel Regno Unito, il rivenditore GAME venderà i preordini di God of War Ragnarok come parte della loro partnership di terze parti. Puoi aspettarti che questi saranno disponibili per l’acquisto nei negozi a partire dal 15 luglio, anche se non è chiaro quanti diversi bundle saranno disponibili. Ulteriori informazioni su ciò che contiene il pacchetto Jotnar Edition, inclusi oggetti e voucher, possono essere trovate di seguito come parte della rivelazione ufficiale PlayStation:

God of War Ragnarok – Edizione Jotnar

Cassa del Santuario del Custode della Conoscenza

Codice voucher stampato per il gioco completo God of War Ragnarok su console PlayStation 4 e PlayStation 5.*

Disco in vinile da 7 pollici con musica di Bear McCreary – Include due brani del compositore Bear McCreary.

Set di spille Falcon, Bear e Wolf – Rappresentando rispettivamente Faye, Kratos e Atreus, questo set di spille simboleggia la famiglia dei nostri eroi.

The Legendary Draupnir Ring – Un anello della mitologia norrena, il Legendary Draupnir Ring viene fornito in una borsa di stoffa rossa.

Set di dadi di Brok – Questo set di dadi è dotato di una finitura argento metallizzato con dettagli blu. La borsa dei dadi presenta il marchio dei fratelli Huldra.

Yggdrasil Cloth Map – Questa mappa di stoffa mostra ciascuno dei Nove Regni all’interno dei rami e delle radici di Yggdrasil.

Una custodia per display Steelbook (nessun disco di gioco incluso)

Intagli gemelli Vanir da 2 pollici

Replica del Mjolnir da 16 pollici.

