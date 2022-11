Quando iniziano i saldi del Black Friday 2022 del negozio Epic Games? Data, ora e giochi gratuiti

La data e l’ora di inizio per l’uscita dei saldi del Black Friday 2022 del negozio Epic Games sono state annunciate e ci sono alcuni fantastici giochi gratuiti che i fan di PC possono richiedere in questo momento.

C’è ancora molto da aspettarsi a novembre a parte le vendite del Black Friday. Evil West si unirà a Steam e Xbox Game Pass domani e Warzone 1 tornerà come Caldera tra una settimana.

Mentre ci sono molte nuove uscite da aspettarsi sia a novembre che a dicembre, siamo anche estremamente eccitati per lo stuolo di affari di questa settimana.

Quando iniziano i saldi del Black Friday 2022 del negozio Epic Games?

La data e l’ora ufficiali del conto alla rovescia per l’inizio dei saldi del Black Friday 2022 del negozio Epic Games sono le 08:00 PT, le 11:00 ET e le 16:00 GMT.

Tutte le ore e le date di cui sopra sono fornite per gentile concessione dell’account Twitter ufficiale. La serie di occasioni durerà fino al 29 novembre.

L’elenco degli sconti non è stato ancora confermato, ma EG ha accennato a quanto segue:

Fifa 23

I paesi delle meraviglie di Tiny Tina

La fila dei santi (2022)

Questo contenuto non può essere caricato Vedi altro SVEGLIATI! I saldi del Black Friday dell’Epic Games Store sono quasi arrivati ​​🫣 Inizia subito a inserire nella wishlist le tue uscite preferite: https://t.co/dgohDDb0oj — Epic Games Store (@EpicGames) 18 novembre 2022

Giochi gratuiti

I giochi gratuiti disponibili in questo momento e durante i saldi del Black Friday 2022 del negozio Epic Games sono i seguenti:

Divinità oscura – Ora fino al 24 novembre

Evil Dead The Game – Ora fino al 24 novembre

Star Wars Squadrons: dal 24 novembre al 1 dicembre

Oltre a tutto quanto sopra, c’è anche un pacchetto di cheerleader gratuito per Rumbleverse disponibile fino al 24 novembre.

