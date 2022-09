Quando inizia la stagione 4 di Fortnite Capitolo 3? Data di fine S3 e perdite di Battle Pass

Epic Games ha confermato quando Fortnite La stagione 4 del capitolo 3 inizierà e un sacco di skin eccitanti del Battle Pass sono trapelate meno di una settimana prima della data di fine della stagione 3.

I fan del battle royale di Epic Games sono stati trattati per molti fantastici eventi e chicche durante l’attuale capitolo. Giovani TitaniStarfire si è unito al gioco come una splendida skin e Rainbow Royale di Epic Games è ancora disponibile per giocare per qualche altro giorno.

È stato un grande episodio ricco di contenuti indimenticabili come il debutto di Indiana Jones e Darth Vader, ma il prossimo episodio è all’orizzonte e le fughe di notizie affermano che stiamo ottenendo l’incarnazione femminile dell’amichevole supereroe di quartiere della Marvel.

Quando finisce la stagione 3 di Fortnite?

La data di fine per Fortnite Capitolo 3 Stagione 3 è il 17 settembre.

Questo viene fornito per gentile concessione dell’attuale passaggio di battaglia. I fan si preoccupano sempre della possibilità di un ritardo, ma ora sembra altamente improbabile dopo che Epic Games ha preso in giro ciò che verrà dopo.

Oltre alla data di scadenza della BP, i fan dovrebbero anche sapere che l’attuale evento Rainbow Royale dovrebbe concludersi il 16 settembre.

Quando esce Fortnite Capitolo 3 Stagione 4?

La data di inizio ufficiale per quando Fortnite La stagione 4 del capitolo 3 uscirà il 18 settembre.

Ciò è confermato da Epic Games sul loro sito web Paradise. Non è trapelato molto sul prossimo episodio, ma il teaser di Epic Games include le seguenti didascalie (tramite Hypex):

Consuma tutto

Chrome consumerà tutto, Chrome sarà tutto

Consuma tutto

Oltre alla data di inizio confermata per la stagione 4, è possibile che sia trapelato anche il giorno di lancio di S5. L’affidabile leaker dell’industria dei videogiochi, Tom Henderson, afferma che l’episodio finale del 2022 uscirà poche settimane prima di Natale, il 5 dicembre.

Questa è una fuga davvero anticipata, ma fornisce un’indicazione di quando probabilmente finirà il prossimo passaggio di battaglia.

Skin del passaggio di battaglia trapelate

Uno dei possibili trapelati Fortnite Le skin del pass di battaglia della stagione 4 del capitolo 3 sono “Goth Meowscles”.

FNBRIntel afferma che farà parte della BP, nel frattempo Hypex ha affermato che ci sarà Spider-Gwen con Miles Morales che si unirà al negozio di articoli in seguito. Questi sono gli unici due nuovi cosmetici trapelati in modo specifico.

Tuttavia, oltre a Spider-Gwen e “Goth Meowscles”, ShiinaBR ha condiviso un collage di skin rilevate che potrebbero far parte dell’S4 BP secondo MidaRado.

Mostra tutto

