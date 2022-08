Diablo 3 La stagione 27 ha ricevuto una data di inizio da Blizzard, con lo sviluppo che fornisce i primi dettagli su cosa aspettarsi alla fine di questo mese.

La buona notizia è che i fan avranno un sacco di ricompense da sbloccare e funzionalità da esplorare all’inizio della nuova stagione.

Ecco quanto tempo i fan dovranno aspettare prima di poter iniziare la Stagione 27: Light’s Calling, in Diablo 3.

Quando inizia la stagione 27 di Diablo 3?

Blizzard ha confermato che la stagione 27 di Diablo 3 inizierà il 26 agosto 2022, il che significa che manca più di una settimana all’arrivo del prossimo grande aggiornamento del gioco.

Il gioco verrà aggiornato in tempi diversi e la piattaforma PC dovrebbe essere la prima a ricevere i nuovi contenuti, seguita dalle console. Ciò significa che ci sarà un ritardo tra il momento in cui i giocatori su piattaforme PlayStation, Xbox e Nintendo potranno iniziare a giocare.

Un messaggio di Blizzard aggiunge: “Cercando di invertire le sorti di una guerra incessante tra luce e oscurità, gli Angeli degli Alti Cieli hanno incastonato un segno della loro rettitudine nel Santuario.

“L’astuto Nephalem che cerca un vantaggio in combattimento subirà una prova angelica, cristallizzando un simbolo della loro moralità nella pura perfezione ultraterrena. La specifica forza celeste imbevuta all’interno del divino è sconosciuta, una risposta in attesa di essere cercata sul campo di battaglia. Vai avanti, Nephalem.

E di seguito, puoi trovare le prime note sulla patch condivise da Blizzard prima del lancio completo del prossimo aggiornamento di Diablo 3:

La stagione 27 introduce un nuovo tipo di oggetto consumabile chiamato Crogioli Angelici. Una volta scoperti da Nephalem, questi artefatti celesti possono essere usati per Santificare qualsiasi oggetto leggendario equipaggiabile. Santificare un oggetto lo riforgia per avere statistiche di livello Antico perfette su tutti gli affissi, preservando anche il potere leggendario dell’oggetto. Inoltre, questo processo aggiunge uno dei tre nuovi poteri unici per ogni classe.

Dettagli del tema della stagione:

I Crogioli Angelici e gli oggetti Consacrati possono essere acquisiti solo nel gioco stagionale e non verranno trasferiti al tuo personaggio non stagionale al termine della stagione.

I Crogioli Angelici possono cadere ovunque nel Santuario al livello 70.

I giocatori possono ottenere tutti gli oggetti Consacrati che desiderano, tuttavia, solo un oggetto Consacrato può essere equipaggiato alla volta.

Gli oggetti santificati possono essere nuovamente santificati usando un altro Crogiolo Angelico.

Nessuna statistica viene conservata quando si santifica un oggetto.

Solo gli oggetti equipaggiabili di livello 70 possono essere santificati, gli oggetti creati non possono essere santificati.

I seguaci non possono equipaggiare oggetti Consacrati.

Il tasso di rilascio di Angelic Crucibles è stato raddoppiato.

