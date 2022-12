Quando inizia la stagione 2 di Overwatch 2? Tempo di aggiornamento OW2 PDT, EST, UK GMT

La data di rilascio e il conto alla rovescia dell’ora di inizio per quando il nuovo aggiornamento della stagione 2 di Overwatch 2 uscirà in PDT, EST e GMT del Regno Unito è quasi arrivato, e ci sono alcune skin del Battle Pass davvero entusiasmanti che i fan di OW2 devono anticipare.

In vista del prossimo capitolo di OW2, Blizzard ha rilasciato un trailer della seconda stagione. Mostra il nuovo eroe che arriva nel gioco insieme a una nuova mappa e molti altri contenuti da leccarsi i baffi.

Non vediamo l’ora del prossimo aggiornamento, e una buona notizia è che arriva oggi.

Quando inizia la stagione 2 di Overwatch 2?

La data di uscita e il conto alla rovescia per quando l’aggiornamento della stagione 2 di Overwatch 2 uscirà e inizierà alle 11:00 PDT, alle 14:00 EST e alle 19:00 GMT per il Regno Unito il 6 dicembre.

La conferma della data di cui sopra arriva tramite l’account Twitter ufficiale di OW2 playoverwatch, mentre gli orari di lancio di cui sopra sono tipici degli eventi Blizzard e arrivano anche per gentile concessione del canale Overwatch Cavalry Discord.

Oltre agli orari sopra indicati, Blizzard ha condiviso che pubblicheranno le note sulla patch alle 10:00 PT, alle 13:00 ET e alle 18:00 GMT di oggi. Aggiorneremo questo articolo se qualcosa cambia.

Per quanto riguarda cosa aspettarsi, c’è una nuovissima mappa Escort chiamata Shambali Monastery. C’è anche un nuovo eroe di nome Ramattra, e di seguito sono riportate tutte le sue abilità rivelate su Twitter:

Acceleratore del vuoto Spara un flusso di proiettili secondo uno schema fisso Crea una barriera nella posizione mirata

Pummel (Forma Nemesi) Dai un pugno in avanti, creando un’ondata di energia ad ogni colpo Riduce significativamente i danni subiti frontalmente e riduce la velocità di movimento

Forma Nemesi Trasformati in Nemesis Form, modificando i tuoi attacchi e ottenendo un’armatura bonus

Vortice famelico Spara una nano sfera, che esplode quando colpisce il suolo, diffondendo un campo dannoso. Anche i nemici colpiti vengono rallentati e tirati verso il basso

Annientamento (Ultimo) Crea uno sciame di nanobot che strisciano di fronte a te, infliggendo danni e riducendo del 50% i danni inflitti dai nemici



Skin pass battaglia OW2

L’articolo di notizie su cosa aspettarsi di Blizzard menziona le seguenti skin come parte del Battle Pass della stagione 2 di Overwatch 2:

Regina Junker di Zeus

Leggendario Poseidon Ramattra

Leggendario Ade Pharah

Sbloccherai tutto quanto sopra procedendo attraverso il pass battaglia premium. Inoltre, si dice che Zeus Junker Queen sia dotato di nuove personalizzazioni, linee vocali, effetti speciali e modelli di armi.

A parte le skin del Battle Pass, c’è molto altro da anticipare nella stagione 2 di OW2. Una nuova Battle for Olympus LTM inizierà il 5 gennaio e durerà fino al 19 gennaio.

I fan hanno anche l’evento annuale Winter Wonderland che inizia il 13 dicembre fino al 4 gennaio, e poi il capodanno lunare il 17 gennaio fino al 1 febbraio. Infine, una skin Leggendaria Ramattra sarà disponibile tramite Twitch Drops.

