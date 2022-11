Quando inizia la prima stagione di MW2? Data di rilascio, prezzo del pass battaglia e contenuto

Call of Duty Modern Warfare 2 Il multiplayer 2022 è ora disponibile per giocare, ma la data di uscita per CoD MW2 Mancano ancora un paio di settimane alla stagione 1 con i fan che vogliono conoscere il prezzo del pass battaglia e i contenuti in arrivo.

È stato un lancio misto per Call of Duty Modern Warfare 2 Multigiocatore 2022. Sebbene molti siano d’accordo sul fatto che la campagna sia francamente brillante, il multiplayer è stato criticato per i continui arresti anomali su console e PC, nonché perché mancano modalità come l’hardcore nonostante sia pubblicizzato per il lancio.

Anche se è stato un miscuglio, i fan saranno lieti di sapere che S1 è al culmine e verrà lanciato insieme Zona di guerra 2.

Call of Duty: Modern Warfare II | Trailer dell’operatore Oni BridTV 11313 Call of Duty: Modern Warfare II | Trailer dell’operatore Oni https://i.ytimg.com/vi/kEgoo02QEqc/hqdefault.jpg 1101686 1101686 centro 13872

La data di uscita per quando Call of Duty Modern Warfare 2 La Stagione 1 2022 uscirà e inizierà il 16 novembre.

Questo è anche lo stesso giorno della data di rilascio di Zona di guerra 2. Solo perché tu sappia, il sequel di Battle Royale di Activision sarà rilasciato come prodotto free-to-play separato, ma il lancio di Mobile non è previsto fino al 2023.

In preparazione al lancio di S1, hai 18 operatori che possono essere sbloccati durante la pre-stagione. Ci sono anche oltre 30 piattaforme di armi per oltre 50 armi uniche.

Prezzo del Battle Pass per la Stagione 1 di MW2

Il prezzo del pass di battaglia per Call of Duty Modern Warfare 2 La Stagione 1 del 2022 costa 1.000 punti COD, ma lo ricevi gratuitamente se hai acquistato l’edizione Vault.

di Activision CoD MW2 L’edizione Vault costa £ 99,99 e include anche 55 salti di livello per il BP. Inoltre, ottieni anche il Red Team 141 Operator Pack e FJX Cinder Weapon Vault.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Tieni d’occhio il monitoraggio dei problemi e gli aggiornamenti per #ModernWarfare2… La nostra bacheca ufficiale di Trello è ora attiva! Con il link corretto questa volta 😅 Continueremo ad aggiornare questa bacheca man mano che i problemi vengono scoperti e risolti. https://t.co/leE1bEZh7X — Infinity Ward (@InfinityWard) 1 novembre 2022

Visualizza Tweet

Contenuti di Call of Duty Modern Warfare 2

La tabella di marcia per Call of Duty Modern Warfare 2 La prima stagione del 2022 non è stata ancora rivelata, ma Activision ha delineato alcuni dei contenuti che arriveranno.

Secondo Charlie Intel, ci saranno nuove pistole, una mappa preferita dai fan di ritorno e ci sarà anche il lancio della modalità hardcore. Inoltre, l’aggiornamento di metà stagione introdurrà i Raid.

Oltre a tutto quanto sopra, S1 segnerà anche l’arrivo della misteriosa modalità DMZ del gioco.

Mostra tutto

In altre notizie, Overwatch 2: Perché Mei viene rimosso e disabilitato? Quando tornerà