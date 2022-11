Quando inizia la prima stagione di MW2? Data di rilascio, ora di aggiornamento e prezzo del pass battaglia

La data di rilascio e l’ora di aggiornamento per quando Call of Duty Modern Warfare 2 La Stagione 1 2022 inizierà e l’uscita è stata annunciata, e c’è molto da anticipare con il primo capitolo di CoD MW2.

Inoltre CoD MW2 Stagione 1, c’è anche l’uscita di Zona di guerra 2.0ed esiste una versione mobile di Zona di guerra anche anticipare. Puoi preregistrarti per la versione mobile in questo momento su Google Play, ma il suo lancio non è programmato fino al 2023.

Mentre il più recente Call of Duty il multiplayer del gioco è stato un miscuglio, i fan saranno lieti di sapere che S1 è proprio sul punto di uscire.

Quando inizia la stagione 1 di CoD MW2?

La data e l’ora di rilascio per quando Call of Duty Modern Warfare 2 La Stagione 1 2022 uscirà e inizierà alle 10:00 PT, alle 13:00 ET e alle 18:00 GMT del 16 novembre.

Questo è anche lo stesso giorno e ora del conto alla rovescia della data di rilascio Zona di guerra 2. Solo perché tu sappia, il sequel di Battle Royale di Activision sarà rilasciato come prodotto free-to-play separato.

In preparazione al lancio di S1, CoD MW2 i fan hanno avuto 18 operatori da sbloccare durante la pre-stagione. Ci sono state anche 30 piattaforme d’arma per oltre 50 armi uniche.

La data e l’ora in cui il Call of Duty Modern Warfare 2 L’aggiornamento della Stagione 1 del 2022 uscirà per il download alle 10:00 PT, alle 13:00 ET e alle 18:00 GMT del 14 novembre.

Tutto quanto sopra è confermato in Activision Zona di guerra 2.0 e CoD MW2 Panoramica della prima stagione. Il prezzo del pass battaglia è di 1.000 punti COD, ma lo ricevi gratuitamente se hai acquistato l’edizione Vault.

di Activision CoD MW2 L’edizione Vault costa £ 99,99 e include anche 55 salti di livello per il BP. Inoltre, ottieni anche il Red Team 141 Operator Pack e FJX Cinder Weapon Vault.

Contenuti di Call of Duty Modern Warfare 2

La tabella di marcia per Call of Duty Modern Warfare 2 La prima stagione del 2022 è stata rivelata e c’è molto da aspettarsi.

Segna l’arrivo della modalità Hardcore, ma i fan potranno anche godersi DMZ che gli streamer hanno mostrato di recente. Inoltre, Shoot House tornerà il 16 novembre, mentre Shipment debutterà a metà stagione.

La modalità Hardcore è uno degli arrivi più attesi e il post sul blog di Activision afferma che la playlist di livello 1 presenterà salute ridotta, elementi HUD limitati e fuoco amico attivato.

Come se tutto quanto sopra non fosse entusiasmante, arriverà anche un ampio Combat Records.

