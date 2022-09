Quando inizia la manutenzione della stagione 4?

Fortnite I tempi di inattività per la stagione 4 del capitolo 3 sono stati annunciati da Epic Games per questo fine settimana, con il team di sviluppo che si prepara a lanciare un massiccio aggiornamento.

I fan avranno presto accesso a una nuovissima stagione di contenuti, inclusi nuovi temi, modifiche alle mappe e un nuovo Battle Pass.

Gran parte di ciò che è stato pianificato è ancora nascosto, sebbene Epic abbia iniziato a offrire alcuni teaser. Ciò include uno sguardo a una nuova sostanza cromata che è stata più volte mostrata prendendo il controllo di personaggi e oggetti.

Non c’è dubbio che Fortnite Capitolo 3 Stagione 4 sarà un po’ diverso, con tutto che inizierà con la manutenzione programmata questo fine settimana.

Quando iniziano i tempi di inattività della stagione 4 di Fortnite?

Il tempo di inattività di Fortnite inizierà alle 23:00 PDT / 2:00 EDT / 7:00 BST di domenica 18 settembre, con i server offline per diverse ore.

Va notato che quelli nel fuso orario del Pacifico vedranno il gioco andare offline il giorno prima, a causa dei fusi orari, ma tutte le versioni del gioco verranno aggiornate contemporaneamente.

Il gioco dovrebbe rimanere inattivo per diverse ore e tornerà online più tardi il 18 settembre con un nuovo aggiornamento da scaricare su PlayStation, Xbox, PC, Switch e Mobile.

Epic ha voluto che la patch di questa settimana fosse più grande del solito in quanto conterrà tutto il necessario per l’inizio della stagione 4.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Come accennato all’inizio di questa stagione, stiamo organizzando una Cash Cup e una Console Cash Cup nelle regioni OCE e ASIA a causa di eventi precedentemente cancellati. Le date sono di seguito: Rd. 1: 16 settembre. 2: 17 settembre Per maggiori informazioni, dai un’occhiata alla scheda “Competi” all’interno del gioco. Buona fortuna! pic.twitter.com/874RVOz4G1 — Stato Fortnite (@FortniteStatus) 15 settembre 2022

L’ultimo messaggio di Epic Games recita: “La v22.00 verrà rilasciata domenica 18 settembre con tempi di inattività che iniziano alle 2:00 ET.

“Forniremo un altro aggiornamento quando la manutenzione sarà conclusa. Tieni presente che le dimensioni delle patch saranno maggiori del normale per tutte le piattaforme”.

Ulteriori informazioni su ciò che verrà dopo saranno condivise da Epic nei prossimi giorni, inclusi nuovi trailer che condividono il Battle Pass e il tema in arrivo. Sono previste nuove modifiche alla mappa e, senza alcun evento previsto, questo fornirà tutto ciò che i fan avranno bisogno di sapere su ciò che verrà dopo.

Il team di Fortnite ha anche avvertito i fan di spendere tutta la valuta rimanente e provare a completare tutti i livelli rimanenti di Battle Pass disponibili. Per aiutare le cose, Bargain Bin Week è tornata sull’isola, con scambi di oggetti esotici e servizi per i personaggi fortemente scontati per il resto della stagione 3 del capitolo 3 prima che i depositi di bar vengano ripristinati la prossima stagione.

