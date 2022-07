Quando inizia il Solstizio degli Eroi 2022 di Destiny 2? Spiegazione della nuova armatura

La data di uscita e l’ora di inizio dell’evento Solstizio degli Eroi 2022 di Destiny 2 sono state bloccate per questa settimana da Bungie e non passerà molto tempo prima che nuove armature e oggetti siano disponibili da collezionare.

Il team di sviluppo di D2 ha rivelato i suoi piani per rinnovare il sistema di aggiornamento dell’armatura degli anni precedenti, per non parlare delle decorazioni di ritorno nella Torre e del grande rinnovamento apportato all’attività di Solstice EAZ.

La nuova Event Card sarà anche un importante punto di discussione per i fan, poiché Bungie cerca di rendere più facile tenere traccia di ciò che sta accadendo durante le attività del solstizio d’estate di quest’anno.

Quando inizia il Solstizio degli Eroi 2022 di Destiny 2?

Il Solstizio degli Eroi è un evento speciale che Bungie usa per celebrare i traguardi dei giocatori di Destiny 2. E quest’anno, il solstizio d’estate di Destiny 2 inizia il 19 luglio 2022 e terminerà durante il ripristino settimanale del 9 agosto.

L’ora di inizio del Solstizio 2022 è direttamente collegata al rilascio dell’aggiornamento 4.1.5 e al relativo programma di manutenzione durante il ripristino settimanale. Sulla base di quanto condiviso da Bungie, The Solstice of Heroes inizierà alle 10:00 PT, 18:00 BST, se vivi nel Regno Unito.

I guardiani dovranno attendere diverse ore per il completamento della manutenzione, con i server impostati per essere offline tra le 7:00 PT e le 10:00 PT. I giocatori dovrebbero anche essere consapevoli del fatto che quando i server vengono riportati online, ci sono buone possibilità di interruzione mentre i giocatori ripopolano il gioco.

Qual è il nuovo sistema di aggiornamento dell’armatura?

Secondo Bungie, il nuovo sistema per l’evento estivo è stato semplificato e il team ha deciso di rimuovere alcuni requisiti in modo che i giocatori possano concentrarsi sull’aggiornamento durante l’evento.

Durante il 2022, l’aggiornamento della tua armatura del Solstizio richiederà la ricerca e la spesa di nuove valute dell’evento, e questo significherà dare la caccia ai seguenti oggetti: Silver Leaves, Silver Ash e Kindling.

Per raccogliere questi oggetti, dovrai eseguire determinate azioni, incluso il completamento delle attività durante il gioco per le foglie d’argento, il completamento di Bonfire Bash per sbloccare Silver Ash e guadagnare Kindling completando le sfide dell’evento.

Un messaggio di Bungie aggiunge: “Spendi Silver Ash per rilanciare le statistiche dell’armatura dalla schermata del mod dell’armatura. Spendi Accendi per potenziare il potenziale di tiro delle statistiche dell’armatura; ogni pezzo di armatura può essere potenziato tre volte (tre livelli).”

