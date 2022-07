Quando finiscono i saldi estivi di Steam 2022? Data e ora finali

Il Saldi estivi di Steam 2022 è disponibile da alcuni giorni e include alcune offerte accattivanti per chi cerca qualcosa di nuovo da provare.

Ci sono anche molti sconti allettanti che probabilmente ti faranno pensare ad alcuni giochi che non ti servono.

Le vendite di Steam sono famose per la creazione di librerie in continua espansione e meme brillanti, e ce ne sono state molte entrambe a giugno.

Quando finiscono i saldi estivi di Stesam 2022?

Ma come tutti i grandi eventi, i saldi estivi di Steam 2022 devono finire ad un certo punto e fortunatamente per noi, Valve ha fornito tutte le informazioni più importanti. Ciò include la notizia che i saldi estivi di Steam 2022 termineranno il 7 luglio alle 10:00 PDT (18:00 BST). Ciò significa che i giocatori hanno ancora tutto il tempo per controllare le ultime offerte e sconti che sono stati messi a disposizione.

God of War rimane una scelta popolare avendo ricevuto un calo del 20% del prezzo e sembra destinato a rimanere nelle classifiche fino alla fine della vendita. Altri titoli popolari includono V Rising, Raft, Ready Or Not, Sea of ​​Thieves e Cyberpunk 2077. Gli ultimi due titoli della lista sono quelli che hanno ricevuto i maggiori cali di prezzo ma sono anche disponibili da molto tempo.