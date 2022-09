Quando finisce la beta aperta di MW2? Date e orari finali di Call Of Duty

Il finale MW2 La beta aperta termina questa settimana su piattaforme PlayStation, Xbox e PC, ma c’è ancora tutto il tempo per entrare ed esplorare le ultime novità Call of Duty mappe e modalità in Guerra moderna 2.

Oggi è il giorno in cui si apre a tutti il ​​secondo weekend di test, con data e orari di fine confermati in anticipo da Activision.

C’è una minima possibilità che le modifiche dell’ultimo minuto vengano condivise o annunciata un’estensione ufficiale. Ma a meno che non accada qualcosa di sorprendente, ecco precisamente quando la nuova open beta di MW2 terminerà a settembre.

Quando finisce la beta aperta di MW2?

Activision ha rivelato che la MW2 Open Beta si concluderà lunedì 26 settembre alle 10:00 PDT / 13:00 EDT / 18:00 BST.

Ciò significa che i fan hanno quasi due giorni per godersi tutto ciò che viene offerto prima che le cose finiscano su tutte le piattaforme. E a differenza dell’inizio della beta di Modern Warfare 2, tutte le piattaforme dovrebbero perdere l’accesso ai server nella stessa data contemporaneamente.

Ciò include i fan di Call of Duty in pre-ordine e free-to-play su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Battle.Net e Steam. Sono stati condivisi problemi relativi a problemi tecnici relativi all’accesso alla beta questa settimana su PC e console Xbox, rendendo il periodo di test cruciale per evitare lo stesso problema quando il gioco verrà lanciato il 28 ottobre 2022.

Un messaggio di Activision aggiunge: “Il resto del weekend, da sabato 24 settembre alle 10:00 PT a lunedì 26 settembre alle 10:00 PT, è accessibile ai giocatori Xbox e PC indipendentemente dallo stato di preordine.

“L’abbonamento Xbox Live Gold NON è richiesto per i giocatori Xbox durante questo periodo. L’intera community può ora provare l’impressionante quantità di contenuti beta disponibili in Modern Warfare II. L’abbonamento Xbox Live Gold non sarà richiesto per i giocatori Xbox, solo per questo periodo”.

Activision ha confermato che il crossplay sarà attivo durante il secondo fine settimana della beta aperta di MW2 e rimarrà disponibile fino al lancio del gioco il prossimo mese su tutte le piattaforme.

E come bonus aggiuntivo, chiunque preordini un’edizione digitale di Modern Warfare 2 riceverà l’accesso anticipato alla campagna, garantendo fino a una settimana per completare l’esperienza per giocatore singolo prima del lancio del gioco completo il 28 ottobre.

Mostra tutto

In altre notizie, Trombone Champ Song List – Confermate tutte le tracce