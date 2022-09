Quando finisce il weekend di gioco gratuito di Madden 23 su PlayStation e Xbox?

Il Folle 23 Il Free Play Weekend è iniziato su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X, ma come suggerisce il nome, non durerà per sempre.

La NFL ha solo pochi giorni per godersi ciò che è in offerta nell’ultimo lancio di Electronic Arts prima che vada di nuovo dietro il suo normale paywall.

Fortunatamente per noi, EA ha condiviso tutto ciò che dobbiamo sapere per ottenere il massimo dal weekend di azione gratuito.

Quando finisce il weekend di gioco gratuito di Madden 23?

Anche senza offrire il crossplay, Madden 23 varrà comunque la pena dare un’occhiata a coloro che sperano di provare qualcosa di nuovo su console nei prossimi giorni.

Il Madden 23 Free Play Weekend è già iniziato e il download ufficiale per la versione di prova è disponibile oggi su PlayStation e Xbox Store. E non ci sono nemmeno restrizioni sulla piattaforma della console, il che significa che puoi giocarci su dispositivi di ultima generazione o di nuova generazione.

Non ci sono limitazioni durante il fine settimana, il che significa che puoi giocare a tutte le modalità e ai contenuti che il gioco ha da offrire. Tuttavia, sappiamo anche che Madden 23 non rimarrà gratuito per sempre, con Electronic Arts che confermerà queste date e orari per i possessori di Xbox e PlayStation:

PS4 e PS5: il periodo di prova gratuito va dalle 00:01 PDT dell’8 settembre 2022 alle 23:59 dell’11 settembre 2022.

Xbox One e Xbox Series X: la prova gratuita va dalle 00:01 PDT dell’8 settembre 2022 alle 00:10 PDT del 12 settembre 2022.

E mentre ci saranno molte persone in fila per giocare a Madden 23 gratuitamente, va notato che altre offerte sono disponibili anche questo fine settimana.

Se possiedi una console Xbox e hai un abbonamento Xbox Live o Game Pass, puoi anche accedere a Conan Exiles, Hunt: Showdown e Riders Republic, senza costi aggiuntivi nello stesso periodo di Madden. Per scaricare su console, fai clic sulla scheda Abbonamenti in Xbox Store e accedi all’area membri Gold per individuare la raccolta Giornate di gioco gratuito su Xbox One e Xbox Series X|S.

