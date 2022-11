Quando escono Pokemon Scarlet e Violet? Data di uscita, conto alla rovescia

La data di uscita e il conto alla rovescia dell’ora per quando Pokemon Scarlatto e Viola uscirà è quasi arrivato e puoi precaricare entrambe le edizioni del gioco in arrivo prima del lancio.

Purtroppo, nonostante uscirà tra pochi giorni, Pokemon Scarlatto e Viola è già trapelato online. Queste perdite includono il pokedex e si dice che ci siano 476 creature nel totale del gioco.

Siamo incredibilmente entusiasti di tornare nel mondo delle poke ball e potrai iniziare la tua nuova avventura molto presto.

Quando escono Pokemon Scarlet e Violet?

La data di uscita e il conto alla rovescia dell’ora per quando Pokemon Scarlatto e Viola uscirà alle 21:00 PT del 17 novembre, così come alle 00:00 ET e alle 00:00 GMT del 18 novembre.

Fondamentalmente, è un lancio locale di mezzanotte per ogni regione simile a tutte le altre esclusive Nintendo. Sfortunatamente, nonostante il lancio tra pochi giorni, il gioco non sarà compatibile con CASA fino alla primavera del 2023.

Tuttavia, nonostante questo fastidio, c’è molto altro da aspettarsi. Il multiplayer del gioco include il gioco cooperativo nelle battaglie di Team Raid e sarai in grado di trasferire mostri tascabili con gli amici.

Inoltre, ci sono anche 23 nuove creature di gen 9 che i fan possono catturare.

Come precaricare

Puoi precaricare e scaricare Pokemon Scarlatto e Viola in questo momento preordinando il gioco dal Nintendo eShop.

Entrambe le edizioni costano £ 49,99 singolarmente. Puoi anche acquistare i due insieme per £ 92,98 da Amazon.

Di seguito sono riportati i bonus digitali che ricevi per il preordine da Amazon:

10 palline di lusso

Calma Campana

