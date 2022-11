Quando esce WoW Dragonflight? Conto alla rovescia del tempo di rilascio e bonus dell’edizione

La data di uscita e il conto alla rovescia per quando uscirà World of Warcraft Dragonflight sono stati rivelati per PDT, EST e UK GMT, e i fan hanno ancora tutto il tempo per preordinare una qualsiasi delle edizioni di WoW per ottenere bonus.

C’è molto da aspettarsi con l’imminente nuova espansione. C’è una nuova classe chiamata Evoker che viene fornita con la razza Dracthyr e inizia al livello 58 con solo Dragonflight come requisito.

Presto potrai giocare alla nuova espansione e ci sono tre edizioni che puoi acquistare.

A che ora esce WoW Dragonflight?

La data di rilascio di WoW e il conto alla rovescia per l’uscita di World of Warcraft Dragonflight sono le 15:00 PDT, le 18:00 EST e le 23:00 GMT per il Regno Unito il 28 novembre.

Tutte le ore di cui sopra provengono da un moderatore dello staff sui forum di icyveins. Viene lanciato anche in Australia alle 10:00 AEDT del 29 novembre, quindi è un lancio simultaneo in tutto il mondo.

Una panoramica della prossima espansione è stata fornita da wowhead. Di seguito sono riportati i punti elenco di ciò per cui essere entusiasti:

Nuova massa continentale: le Isole del Drago

Nuova classe: Evocatore

Nuova Razza: Dracthyr

Rielaborazione dell’albero dei talenti

Nuovo sistema di mobilità interattiva: Dragonriding

Edizioni di World of Warcraft e bonus preordine

Di seguito sono riportati tutti i bonus di preordine e i prezzi per le edizioni di WoW World of Warcraft Dragonflight tramite battle.net:

Edizione base – £ 39,99:

Drakks Pet as Dragonflight Oggetto bonus pre-acquisto

Accesso anticipato a Dracthyr Evoker, nuova razza e classe

Edizione eroica – £ 54,99:

Drakks Pet as Dragonflight Oggetto bonus pre-acquisto

Accesso anticipato a Dracthyr Evoker, nuova razza e classe

Potenziamento del personaggio a livello di Dragonflight (lvl 60)

Cavalcatura Volante Plasmasogni Aggrovigliata

Murkastrasza Pet

Edizione epica – £ 79,99:

Drakks Pet as Dragonflight Oggetto bonus pre-acquisto

Accesso anticipato a Dracthyr Evoker, nuova razza e classe

Potenziamento del personaggio a livello di Dragonflight (lvl 60)

Cavalcatura Volante Plasmasogni Aggrovigliata

Murkastrasza Pet

Effetto Hearthstone di Timewalker

Diadema del Custode degli Incantesimi Trasmogrificazione dello slot per la testa

Wings of Awakening Transmog nello slot posteriore in 5 varianti di colore

30 giorni di tempo di gioco

