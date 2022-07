Quando esce Star Guardian Akali? Data di rilascio e prezzo di LoL

Riot Games ha annunciato la data di uscita per quando la skin Legendary Star Guardian Akali uscirà per il League of Legends 2022 e hanno anche rivelato il Lol prezzo.

L’evento Star Guardian 2022 è iniziato e ci sono molte fantastiche skin disponibili sin dal primo giorno. Questi includono Kai’Sa, Sona e il nuovo Campione Nilah, oltre a una versione Prestige di Ekko.

Mentre ci sono molte skin disponibili dal primo giorno, ne usciranno alcune in un paio di settimane.

Quando esce Star Guardian Akali in League of Legends?

La data di uscita di quando il leggendario Guardiano Stellare Akali uscirà League of Legends è il 28 luglio

Sarà disponibile alle 13:00 PT, 16:00 ET e 21:00 BST. Il seguente Lol le skin si uniranno contemporaneamente:

Taliyah Guardiana Stellare

Guardiano Stellare Rell

Guardiano Stellare Quinn

Sindra Guardiana Stellare (Prestigio)

La nemesi delle stelle Morgana

Controlla il sito web di Star Guardian per ulteriori informazioni sull’evento.

Prezzo LoL e come ottenerlo

Potrai acquistare la skin Legendary Star Guardian Akali League of Legends per 1.820 RP.

Ci sarà una crominanza disponibile, ma questo deve ancora essere completamente rivelato. Ci saranno anche set di bordi, che fondamentalmente includono la skin del campione, il ward e l’icona del bordo con o senza il campione.

Mentre aspettiamo l’arrivo di Akali, puoi acquistare i seguenti outfit SG:

Guardiano Stellare Kai’Sa (Leggendario) – 1820 RP

Sona Guardiana Stellare – 1350 RP

Guardiano Stellare Nilah – 1350 RP

Guardiano Stellare Ekko – 1350 RP

Star Guardian Ekko (Prestige) – 2000 gettoni evento (Esclusiva Negozio di eventi)

Fiddlesticks Star Nemesis – 1350 RP

Tutto quanto sopra viene fornito per gentile concessione di LoL Support.

