Quando esce l’agente Harbour? Abilità e data di rilascio

La data di uscita per quando nuovo valoroso l’agente e il personaggio, Harbour, uscirà quasi qui e tutte le sue eccitanti abilità sono state rivelate.

Il prossimo aggiornamento di Riot Games è davvero eccitante. Oltre a un nuovo agente e personaggio, oltre a nuove ricompense per il Battle Pass, ci saranno anche molte modifiche all’interfaccia utente con l’aggiornamento 5.08.

Potrai ottenere l’ultimo Battle Pass del gioco e iniziare a giocare come l’ultimo eroe di Riot oggi o domani in attesa nella tua regione.

Quando esce Harbour in Valorant?

La data di uscita per quando uscirà il nuovo agente e il personaggio di Harbour valoroso è il 18 e 19 ottobre.

Verrà lanciato insieme all’Episodio 5 Act 3 ed è il primo agente indiano del gioco. Riot Games ha caricato un trailer sul proprio canale YouTube che spiega la sua origine.

Oltre al nuovo agente, ci saranno modifiche all’interfaccia utente fornite dalla patch 5.08. Puoi visualizzare in anteprima queste modifiche all’interfaccia in questo momento sul sito Web di Riot per vedere alcuni dei nuovi eleganti menu in arrivo.

Abilità

Di seguito sono elencate tutte le abilità per il nuovo agente Harbour valoroso Episodio 5 Atto 3:

E — ALTA MAREA:

Equipaggia un muro d’acqua. Fuoco per mandare l’acqua in avanti lungo il terreno. Tieni premuto il fuoco per guidare l’acqua nella direzione del tuo mirino, passando attraverso il mondo, generando un muro lungo il percorso dell’acqua. Alt Fire mentre ti pieghi per fermare l’acqua in anticipo. I giocatori colpiti vengono rallentati.

Q — COVE:

Equipaggia una sfera d’acqua protettiva. Fuoco da lanciare. Alt Fire per lanciare subdolo. Dopo aver colpito il terreno, genera uno scudo d’acqua che blocca i proiettili.

C — CASCATA:

Equipaggia un’onda d’acqua. Spara per far rotolare l’onda in avanti e attraverso i muri. Riutilizzalo per impedire che l’onda si muova ulteriormente. I giocatori colpiti vengono rallentati.

X — RENDICONTO:

Equipaggia tutta la potenza del tuo Artefatto. Fai fuoco per evocare una pozza di geyser a terra. I giocatori nemici nell’area vengono presi di mira dai successivi attacchi di geyser. I giocatori colpiti da un colpo subiscono una commozione cerebrale.

Tutto quanto sopra avviene tramite Polygon.

