Quando esce la nuova stagione di Fortnite Capitolo 4? Data di inizio e perdite

La data di uscita per l’uscita e l’inizio della nuova stagione di Fortnite è quasi finita e ci sono alcune perdite per il prossimo capitolo 4.

Dicembre dovrebbe essere un mese fantastico per i giocatori di Fortnite. Il pacchetto equipaggio di dicembre 2022 include una fantastica skin Joni la Rossa e l’imminente Battle Pass.

I dettagli del passaggio di battaglia non sono stati ancora rivelati ufficialmente, ma ci sono alcune fughe di notizie su ciò che potrebbe accadere questa settimana.

Quando inizia Fortnite Capitolo 4?

La data di uscita per l’uscita e l’inizio della nuova stagione di Fortnite Capitolo 4 dovrebbe essere il 4 dicembre.

L’attuale Battle Pass di Epic Games termina il 3 dicembre e l’evento live finale di Fractured si svolge lo stesso giorno del conto alla rovescia in-game. Il capitolo 4 dovrebbe iniziare poco dopo l’evento dal vivo e dopo un periodo di inattività.

Per quanto riguarda l’evento dal vivo stesso, Epic Games ha suggerito che durerà 40 minuti. Inoltre, è un’occasione unica, quindi dovrai suonarlo dal vivo o mai del tutto.

Aggiorneremo questo articolo se qualcosa cambia.

Fughe di notizie della nuova stagione

Di seguito è riportato un elenco di possibili funzionalità trapelate per la nuova stagione di Fortnite Capitolo 4:

Nuovo tipo di cosmetico (nome in codice: abbigliamento)

Animali volanti cavalcabili

Modalità in prima persona

Motociclette

Tutto quanto sopra viene fornito tramite Hypex. Lontano dalle fughe di notizie, sappiamo che Fortnite Creative 2.0 uscirà nel gennaio 2023 grazie a un ritardo come confermato da Tim Sweeny su Twitter.

