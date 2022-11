Quando esce Just Dance 2023? Data di rilascio e nuove funzionalità

La data di uscita di Just Dance 2023 per Xbox Series X, PS5 e Nintendo Switch è quasi arrivata e Ubisoft ha condiviso una serie di nuove funzionalità in arrivo con l’edizione.

È importante notare che l’edizione Just Dance 2023 uscirà solo su PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Oltre a una miriade di nuove canzoni, Ubisoft ha anche puntato i riflettori sull’accessibilità e sui miglioramenti apportati.

Il gioco di ballo preferito dai fan uscirà molto presto e c’è molto da aspettarsi.

Quando esce Just Dance 2023?

La data di uscita dell’edizione 2023 di Just Dance è il 22 novembre.

Sfortunatamente, nessun negozio digitale o Ubisoft su Twitter ha condiviso l’orario di lancio. Tuttavia, verrà lanciato domani su PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

Nonostante il suo lancio imminente, non puoi nemmeno preordinare in questo momento dal negozio digitale Nintendo, Microsoft o PSN online. Tuttavia, puoi preordinarlo da Amazon con i codici nella confezione.

Nuove caratteristiche

Di seguito è riportato un elenco delle nuove funzionalità elencate sul sito web di Just Dance 2023:

Nuovo multigiocatore online Ora puoi giocare a Just Dance edizione 2023 con chi vuoi, ovunque si trovi. Ospita un gruppo privato e invita fino a 5 altri giocatori dalla tua lista di amici a unirsi e giocare come se foste tutti nello stesso salotto!

Nuovi mondi 3D 40 brani più in voga dei tuoi artisti preferiti con mondi coinvolgenti e nuovi contenuti tutto l’anno! Vivi una festa da ballo senza fine tutto l’anno! Resta sintonizzato per la rivelazione completa del gioco!

Nuove esperienze personalizzate Ottieni un’esperienza personalizzata con sessioni e brani su misura in base alle tue preferenze e alle tue abitudini di gioco. Tieni anche traccia dei tuoi progressi sul tuo account e tieni sotto controllo i tuoi punteggi!

Nuova interfaccia utente Grazie a una nuova interfaccia utente più moderna e intuitiva, tutto è a portata di clic: playlist, modalità di gioco e canzoni! Più tempo a ballare, meno tempo a cercare!



