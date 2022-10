Quando esce il multiplayer di CoD MW2? Data di rilascio e conto alla rovescia dell’ora

Il Call of Duty Modern Warfare 2 La campagna 2022 è ora disponibile in formato di accesso anticipato, ma la data di uscita e il conto alla rovescia per quando CoD MW2 il multiplayer uscirà tra meno di una settimana.

Prima dell’avvio del gioco online, puoi completare il Call of Duty Modern Warfare 2 La campagna 2022 inizia oggi. Non è eccessivamente lungo, ma tutte le missioni sono dotate di ricompense che potrai utilizzare sul campo di battaglia all’avvio del gioco online.

Non vediamo l’ora del lancio di Mayhem online e i fan hanno anche l’uscita del secondo Zona di guerra anticipare.

Quando esce il multiplayer di CoD MW2?

La data di uscita e il conto alla rovescia dell’ora per quando Call of Duty Modern Warfare 2 Il multiplayer del 2022 uscirà alle 21:00 PT del 27 ottobre, così come alle 00:00 ET e alle 05:00 BST del 28 ottobre.

Tutti gli orari e la data di cui sopra sono stati forniti da Activision CoD MW2 Specifiche del PC e panoramica del precaricamento. Il precaricamento per il multiplayer e il lancio completo iniziano alle 10:00 PT, 13:00 ET e alle 18:00 BST del 26 ottobre.

Quanto a Zona di guerra 2il sequel di Battle Royale di Activision non verrà lanciato fino al 16 novembre, quando verrà rilasciato come prodotto free-to-play separato.

Bonus dell’edizione Vault

Di seguito sono riportati i bonus dell’edizione Vault che saranno disponibili quando Call of Duty Modern Warfare 2 Uscite multiplayer 2022:

Pacchetto Operatore Red Team 141

FJX caveau di armi di cenere

Pass battaglia (1 stagione)

55 salti di livello

In aggiunta a quanto sopra, c’è il pacchetto operatore Oni esclusivo per i giocatori PlayStation. Di seguito è riportato un elenco di CoD MW2 innovazioni online elencate sul PlayStation Blog:

Nuoto e combattimento acquatico: Immergiti sott’acqua per fiancheggiare e attaccare i nemici. Con la sua maggiore densità, l’acqua influisce sulla dinamica del combattimento. Impara come usare armi da fianco e determinate attrezzature per raggiungere i tuoi obiettivi acquatici.

Opzioni di movimento migliorate: Scivola o tuffati con i delfini a terra, fornendo più modi per lanciarti in un fidanzamento. Per i movimenti verticali, utilizzare il ledge hang, consentendo una maggiore libertà di esplorare l’ambiente durante l’arrampicata.

Impiega nuovi veicoli: Pilota veicoli completamente nuovi come l’UTV, il carro leggero, l’elicottero pesante, il veicolo tattico e il gommone rigido. I veicoli presentano elementi più interattivi e distruttibili che mai.

Nuovo equipaggiamento, potenziamenti sul campo e vantaggi: Prova i nuovi aggiornamenti sul campo come la fotocamera tattica, l’avambraccio, la carica di perforazione, gli attacchi DDoS e l’esca gonfiabile. Equipaggia nuovi pacchetti di vantaggi, con due vantaggi di base più un bonus e un vantaggio definitivo che si ottengono durante la partita.

Piattaforme per armi da armaiolo: Ottieni allegati della piattaforma delle armi condivisi su tutte le armi nella stessa piattaforma, nonché allegati universali condivisi tra tutte le armi pertinenti.

Nuove modalità: Gioca a Ground War e il nuovo giocatore e l’IA mista Invasion e sperimenta nuove modalità come Knockout, Prisoner Rescue e la nuova playlist in terza persona per un cambio di prospettiva.

Poligono di tiro: Disponibile al momento del lancio, il Poligono di tiro è un banco di prova offline con tre corsie di tiro, sporgenze per il mantello e più bersagli a diverse distanze.

Operazioni speciali: Continua la storia dopo la conclusione della campagna di Modern Warfare II in un’esperienza cooperativa ramificata che ti consente di esplorare zone calde su larga scala con il tuo compagno di squadra.

Raid: In arrivo entro la fine dell’anno dopo il lancio, i Raid sono una nuova esperienza per il franchise, una sfida cooperativa che richiede lavoro di squadra e strategia come mai prima d’ora.



