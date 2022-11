Quando esce Call of Duty Warzone 2.0 e come precaricare

Call of Duty: Warzone 2.0, il sequel del mega hit sparatutto battle royale di Activision, arriva mercoledì. Come l’originale Zona di guerrasarà un gioco autonomo e free-to-play, di cui non hai bisogno Call of Duty: Modern Warfare 2 (o qualsiasi altro gioco Call of Duty) da scaricare e giocare Zona di guerra 2.0.

Ecco tutto ciò che dovresti sapere sul lancio di Call of Duty: Zona di guerra 2.0.

Quando esce Warzone 2.0?

Call of Duty: Warzone 2.0 andrà in onda il 16 novembre alle 13:00 EST/10:00 PST. È lo stesso tempo che Guerra moderna 2La prima stagione di contenuti è in diretta, tra l’altro.

A partire da lunedì, i giocatori su tutte le piattaforme (PlayStation 4, PlayStation 5, PC Windows, Xbox One e Xbox Series X) possono avviare il precaricamento per Call of Duty: Warzone 2.0. Il gioco può essere scaricato da PlayStation Store, Xbox Games Store, Steam e Battle.net.

Giocatori che hanno già acquistato Guerra moderna 2 già hanno Zona di guerra 2.0 precaricato, ha detto un rappresentante di Activision sulla pagina Steam del gioco. Ci sarà un aggiornamento della stagione 1 prima Zona di guerra 2.0Il lancio di mercoledì.

Cosa c’è di nuovo in Warzone 2.0?

Una nuova grande mappa, Al Mazrah, per esempio. Varie mappe multiplayer da Call of Duty: Modern Warfare 2 sono contenuti all’interno di Al Mazrah, tra cui la fortezza di Al Bagra, l’ambasciata, l’idroelettrico di Zarqwa, Taraq, Sariff Bay e Sa’id. Zona di guerra 2.0La nuova mappa ospiterà operazioni speciali per quattro giocatori, battaglie di squadra 6v6, operazioni di Ground War, battle royale da 150 giocatori e qualsiasi altra cosa Activision e Raven Software abbiano pianificato.

Maggiori dettagli sulla mappa di Al Mazrah e sui suoi punti di interesse sono disponibili sul blog di Call of Duty.

Zona di guerra 2.0 conterrà anche una nuova modalità di gioco chiamata DMZ, descritta come una “modalità di estrazione a mondo aperto incentrata sulla narrativa in cui le squadre di operatori hanno libero sfogo per completare missioni basate su fazioni, affrontare obiettivi secondari aggiuntivi, impegnarsi con operatori nemici o combattenti IA, e cercare oggetti di valore, il tutto mentre combattono per sopravvivere all’esfiltrazione. In altre parole, è la versione di Call of Duty Fuga da Tarkov.

DMZ dovrebbe essere lanciato insieme Zona di guerra 2.0 questa settimana.

Zona di guerra 2.0 includerà anche playlist in terza persona “consentendo diverse tattiche di visibilità e una sensazione di gioco modificata, ma comunque ricca di azione”. Call of Duty: Modern Warfare 2La modalità multiplayer di base include anche il gioco in terza persona.

Cosa succede all’originale Warzone?

Call of Duty: Warzone 2.0 non è un sostituto completo per l’originale Zona di guerra lanciato a maggio 2020. Zona di guerra 2.0 è un gioco separato e autonomo e giocatori che vogliono restare fedeli all’originale Zona di guerra l’esperienza sarà in grado di farlo. Infine.

L’originale Call of Duty: Warzone andrà offline per un “intervallo” il 16 novembre, due ore prima Zona di guerra 2.0 è programmato per andare in diretta. Zona di guerra 2.0 diventerà quindi l’obiettivo dello sviluppatore Raven Software, poiché il team cerca di garantire un lancio regolare e si assicura che “l’ecosistema free-to-play del gioco funzioni in modo efficace”. Dopo una breve pausa per la festa del Ringraziamento negli Stati Uniti, l’originale Zona di guerra sarà riportato online con il suo nuovo nome, Call of Duty: Warzone Caldera. (Logicamente, Caldera sarà la mappa principale del gioco; le mappe Rebirth Island e Fortune’s Keep non saranno disponibili per il gioco quando verrà riavviato.)

Il rilancio dell’originale Zona di guerra come Caldera di Warzone dovrebbe andare in diretta alle 13:00 EST/10:00 PST il 28 novembre.

Cosa succede ai miei progressi in Warzone? E le mie cose?

Vantaggi e sblocchi per l’originale Zona di guerra si applicherà solo a quel gioco, quello appena coniato Caldera di Warzone. Progressione del giocatore, progressione incrociata per XP e XP per armi, inventari, contenuto del passaggio di battaglia, armi e altri acquisti dall’originale Call of Duty: Warzone – e da Call of Duty: Modern Warfare, Black Ops Guerra Freddae Avanguardia — sarà accessibile solo all’interno Caldera di Warzone. Non verrà trasferito a Zona di guerra 2.0. Gettoni XP doppi in Caldera di Warzone e Zona di guerra 2.0 non sono trasferibili.

Allo stesso modo, progredire in Zona di guerra 2.0 sarà solo legato a Guerra moderna 2e viceversa.

Cosa ottengono i giocatori originali di Warzone con il lancio di Warzone 2.0?

Chiunque abbia giocato Call of Duty: Warzone verranno regalati alcuni oggetti da utilizzare Zona di guerra 2.0, hanno affermato Activision e Raven Software. I giocatori dell’originale Zona di guerra può anche ottenere una bobina di momenti salienti personalizzata che mostra i propri risultati personali, attraverso il sito Web My Warzone Legacy. I giocatori devono solo collegare il loro ID Activision.